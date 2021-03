Pepe Pozas: "El Unicaja va a venir con el cuchillo entre los dientes"

Pepe Pozas recibió el trofeo al Jugador Estrella Galicia del mes de febrero del Monbus Obradoiro, segundo premio que recibe el capitán del conjunto gallego esta temporada. La afición obradoirista, al igual que en temporadas anteriores, es la encargada de votar a su candidato favorito a través de las redes sociales. Así, el 54% de los aficionados han votado al apleño, el 40.5% lo ha hecho por Mike Daum y el 5.5% restante por Steven Enoch.

El base se mostró muy agradecido en el acto de entrega y confesó que "me ha hecho mucha ilusión que, después de una lesión, la gente se siga acordando de ti y de lo que hiciste en febrero. No solo la afición, sino también los periodistas que formáis parte de este proceso. Desde que me lesioné recibí muchísimos mensajes y esto es una muestra más de cariño". Preguntado si le sorprende recibir este premio en un mes en el que el equipo no ha conseguido sumar una victoria y lesionarse después, el capitán detalló que "creo que dejaré el premio en el vestuario para que todos vean un poco qué es todo esto. En el Obra se premia el esfuerzo, el trabajo y da igual las circunstancias porque todos damos el máximo. Que vean que esto también es parte de ellos, este agradecimiento al esfuerzo que están haciendo y que todavía nos queda mucho por hacer para conseguir el objetivo".

Pepiño, como cariñosamente se le conoce en el Obra, explicó que "lo que necesita el equipo es amarrar una victoria. Estamos muy cerca. Dimos buena imagen en Badalona y aquí en el partido ante Baskonia. Remamos para morir en la orilla, pero prefiero eso porque significa que estamos más cerca de que algún día nos salga todo de cara, y no estar un poco más frágiles a la hora de volver y luchar. El compromiso de los jugadores se ve y solo hace falta una victoria para cambiar ese chip. Vamos sumando jugadores y se van recuperando. Creo que el equipo se está encontrando de nuevo con la filosofía que teníamos antes del parón obligado de diciembre".

El Obradoiro es el siguiente rival del Unicaja, este sábado en Fontes de Sar. No estará el malagueño, que se pierde lo que resta de temporada por lesión. "Ofensivamente, el Unicaja es un ciclón porque tiene jugadores en todas las posiciones que tienen capacidad para romper el partido. Y con mucha hambre. Con el cambio de entrenador creo que han dado un paso adelante y están, tanto ofensiva como defensivamente, rindiendo a un nivel superior. Van a ir a muerte porque también lo necesitan. No tienen la clasificación para el pla yoff ni mucho menos clara. Con el presupuesto que tienen, vendrán con el cuchillo entre los dientes para conseguirlo porque para ellos es una obligación", terminaba Pepe Pozas.