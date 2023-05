Los planes con Álvaro Mena y Rubén Vicente

El Unicaja ya planifica también la próxima temporada en clave cantera. La semana pasada comunicó que Antonio Herrera no continuaría en la entidad después de cuatro años dirigiendo al equipo junior de Liga EBA al mismo tiempo que era director técnico de cantera de la entidad. La idea del club es hacer alguna reestructuración en la cantera, que se entiende que debe seguir siendo un pilar fundamental. Juanma Rodríguez, director deportivo, expresaba meses atrás la pretensión de que en el equipo masculino se debería aspirar a consolidar dos o tres jugadores en el plazo de tres-cinco años, lo cual sería un éxito. En el femenino que subió a Liga Challenge es el sustento esencial.

Del equipo junior que terminó la temporada hace un par de semanas se mantendrán el grueso de jugadores, con el refuerzo de la prometedora generación cadete que viene, aunque cuatro cumplen ciclo por edad. Sergio Rubio, Manuel Crujeiras, Álvaro Mena y Rubén Vicente. El caso de los dos últimos es el que centra la atención, sobre su futuro. Son dos jugadores que ya han estado en órbita de primer equipo, han entrenado puntualmente y Vicente llegó a debutar en ACB en enero. La pretensión de tener un equipo en LEB Plata no ha sido posible tampoco este año, se espera una ampliación de la categoría a raíz de la idea presentada por el Unicaja a la FEB, que no quiso cambiar la reglamentación a mitad de temporada. Se estudiará para la campaña 2024/25. Ello dificulta el paso a profesionales. Seguir en EBA como seniors, ya se vio en otros casos anteriores (Ignacio Rosa, Ismael Tamba o Pablo Sánchez), no fue muy fructífero. En Los Guindos se pretende que los jugadores sigan con vinculación con el Unicaja y se busca la fórmula que satisfaga también a los jugadores y encontrar un lugar ideal en el que seguir desarrollando sus carreras con la opción del club de repescarlos más adelante. Cabe la posibilidad también de que hagan la pretemporada y después tengan salida. El club estima que puede tener cuatro bajas en la preparación con el Mundial (Alberto Díaz, Darío Brizuela, Melvin Ejim y Kendrick Perry). Es algo que se debe perfilar en las próximas semanas. A los dos se le ve proyección alta.

Mena completó una llamativa pretemporada con el primer equipo, destacando en el torneo de Portugal y el Costa del Sol. Una lesión de rodilla en el Torneo de Hospitalet en diciembre le ha hecho perderse la segunda parte de la temporada hasta participar en el Campeonato de España. Pese a llegar muy justo y sin ritmo de competición, completó un gran partido ante el Real Madrid y ofreció muestras de su calidad. Llegado desde Granada en categoría infantil, ahora da el paso a senior, igual que ocurre en el caso de Rubén Vicente. El mallorquín, también desde el segundo año de infantil becado en Málaga, fue subcampeón del mundo con España sub 17 en Málaga el verano pasado. Ha sido el referente anotador, con un gran volumen de tiros de tres, en el equipo de Liga EBA, que acabaría penúltimo de su grupo, con la ausencia de Saint-Supéry y las lesiones de Mena, Moller y Miracle mermando. Los dos están también pendientes de las lista de la sub 19 y sub 18 para el Mundial y el Europeo, respectivamente, de este verano, en las que tienen opciones de entrar. Mena promedió 19.6 puntos (42% en triples), 4.1 rebotes, 2.8 asistencias y 2.3 robos en los ocho partidos que pudo jugar en Liga EBA. Vicente hizo 16.5 puntos, 2.9 rebotes y 1.3 asistencias.