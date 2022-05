Los planes de Yannick Nzosa

Una de las incógnitas para la temporada próxima en el Unicaja (hay muchas) será qué ocurre con Yannick Nzosa. El pívot congoleño cumplió su tercera temporada en Málaga con un parón en la evolución. Como se contaba la semana pasada, el jugador no estuvo en el Draft Combine celebrado en Chicago acto seguido de que acabara la Liga Endesa para el club malagueño, pero sí viajó a Estados Unidos. Su empresa de representación, CCA, tenía mucho interés en que viajara para realizar entrenamientos privados con distintas franquicias de la NBA. De hecho, el viaje estuvo en el alambre porque el Unicaja, lógicamente, pedía un seguro que cubriera una hipotética lesión en cualquier actividad. Finalmente se desplazó.

Y la idea de los agentes del jugador es que Nzosa permanezca apuntado en el draft. Es el primer año en el que puede apuntarse (cuando se cumple 19, algo que él haré en noviembre). Nzosa tiene la potestad de retirarse para presentarse otra temporada, algo que puede realizar hasta el próximo 13 de junio. Si no, podrá ser elegido el día 23 en la ceremonia. Su año natural para ser elegido es 2025 (cuando hace 22), pero todos los indicios apuntan a que se presentará antes.

Los últimos pronósticos colocan a Nzosa a final de la segunda ronda. Al iniciarse la temporada, tras el impacto de su primer año entre profesionales, aparecía en el Top 5 en la mayoría de las páginas. Son vaticinios que fluctúan mucho durante la temporada. “Jugaba mejor que entrenaba en su primer año y entrenaba mejor que jugaba en el segundo”, decía Ibon Navarro en su última rueda de prensa cuando se le cuestionaba por Nzosa, según la información que había recabado de los entrenadores y lo que él ha podido ver en estos meses. Hay que recordar que él fue el primero que lo padeció, el debut de Nzosa en la ACB fue en Andorra con una actuación deslumbrante.

El joven africano renovó con el Unicaja hasta 2026, con una cláusula de salida para la NBA por el máximo que permite a las franquicias pagar traspaso sin que compute en el límite salarial (entre 600.000 y 700.000 dólares, a día de hoy con cotización casi a la par que el euro). Hay agentes que prefieren que los jugadores salgan en la segunda ronda a que lo hagan al final de la primera. En la primera está prefijada la remuneración según el puesto, del 1 al 30. En la segunda hay libertad para negociar el contrato. Incluso si no sale, puede ir a cualquier equipo, ninguna franquicia tiene sus derechos. Los inputs que ha recibido su agencia de varias franquicias son de que podría ser elegido, de cualquier forma, en la segunda ronda.

Es un detalle más la situación de Nzosa para la planificación. En el club se tenía claro que Nzosa y Guerrero no seguirían en el equipo, habría sitio para uno de los dos. En el caso de que Nzosa siguiera Guerrero hubiera salido seguro. Cabía también la opción de ceder al joven africano, varios equipos de la ACB estaban atentos porque este año ya contaba como cupo. A expensas de lo que pase en el draft (también puede quedarse en Málaga e ir algún año más tarde si sale, algo menos probable), la intención de sus mentores es que Nzosa cruce el charco. Aunque no tuviera acceso directo a la NBA, la franquicia que lo eligiera podría tutelar su transformación física y tener minutos en la G-League para ir adaptándose (Garuba, por ejemplo, con una trayectoria bastante más sólida en Europa y una elección en primera ronda, ha pasador por ahí). Es un proyecto a largo plazo. Para el Unicaja no sería una mala resolución recibir un dinero, aunque quedaría el regusto de un último año en el que no se pudo ayudar al chico a que evolucionara y se desarrollara dentro de un equipo que ha tenido una mala dinámica que ha hecho peores de los que son a varios jugadores del plantel, uno de ellos Nzosa.