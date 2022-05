Nzosa entrena de manera privada con franquicias de la NBA

Yannick Nzosa es uno de los jugadores que tienen contrato con el Unicaja para la próxima temporada. Aunque acabó el curso con el equipo malagueño, el congoleño aún no se encuentra de vacaciones. Después de jugar el último partido en Lugo se marchó a Estados Unidos. No acudió finalmente al Draft Combine, pero sí está realizando esfuerzos para ver cómo están sus opciones para el Draft de la NBA de este 2022. El joven se encuentra haciendo entrenamientos privados con algunas franquicias de la liga, que quieren conocerle más de cerca y verle in situ. Guiado por su agencia y con un seguro firmado en caso de lesión, decidió gastar esta bala extra que se le presentaba a finales de mayo.

Es algo habitual en los equipos americanos. Ya el pívot estuvo en el verano pasado al otro lado del charco para realizar este tipo de sesiones, pero estaba lesionado y no pudo aprovechar la oportunidad. Después de una campaña aciaga, es un buen escaparate para cambiar algún informe negativo que tengan las franquicias. No hay que olvidar que su protagonismo este año ha sido exiguo y que muchos scouts que han desfilado por el Carpena se han ido sin ni siquiera verlo sobre la pista. Conocerlo en primera persona y verlo trabajar puede cambiar alguna opinión porque de su ética de trabajo no hay queja alguna.

Ha perdido mucho peso Nzosa en las predicciones de las páginas especializadas. Ha ido paralelo a su bajón de rendimiento. Si hace un año o algo más estuvo coqueteando con el top 5, ahora ningún medio le da en primera ronda. Es decir, entre los 30 primeros jugadores elegidos. Una situación que tiene que valorar el jugador junto con sus agentes para ver si finalmente sigue adelante con su candidatura o no. Tiene hasta el 13 de junio para retirarla. En caso de que lo haga, la próxima vez que se inscriba no tendrá esta herramienta porque sólo se puede retirar el nombre en una ocasión. Hay que recordar que el año natural del interior para presentarse al Draft es el 2025.

Habrá que ver qué ocurre con el joven, que era uno de los grandes proyectos del baloncesto europeo y ahora está en una situación compleja. Se valoran sus condiciones y desarrollo, pero esta temporada influye mucho en sus valoraciones. Hay que tener en cuenta también que económicamente supone una apuesta para las franquicias, importante si es seleccionado en segunda ronda por ejemplo. Unos 750.000 euros es su cláusula de salida para la NBA, una cantidad alta para donde las predicciones le sitúan. Es importante saber qué sucede con él porque se su futuro puede depender el de Rubén Guerrero en Málaga. Los dos no caben en la próxima plantilla y hay que tomar una decisión. De momento, Nzosa busca escalar en el Draft.