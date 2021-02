La foto que demuestra el clamoroso agarrón de Davies a Abromaitis

El Barça-Unicaja estuvo lleno de polémica en sus instantes decisivos. Hubo varis técnicas por flopping al conjunto malagueño en los tres primeros cuartos y el vaso se derramó en la última jugada. Tim Abromaitis se inventó una canasta para forzar la prórroga en una gran jugada individual. Anotó y puso el 88-88 al final del tiempo reglamentario. Pero debería haber lanzado un tiro libre adicional el estadounidense después de que Brandon Davies le agarrara de manera clamorosa la camiseta (se puede apreciar en la imagen inferior). De haberlo anotado, el tiempo extra no hubiera existido. Es algo inamovible, pero que duele en el universo cajista porque es un error grosero que pudo privar de estar en las semifinales de la Copa del Rey.

Fotis Katsikaris, que terminaría expulsado por los árbitros en los segundos finales y ya con todo perdido, fue claro respecto a la acción luego en rueda de prensa. "Era falta clarísima. Se ve en la tele. Davies le agarra la camiseta. Luego vamos a la prórroga. Estoy contento, muy feliz por el grupo. Empatamos el partido y nos deben un tiro libre", comentó el técnico heleno, que agregó: "El arbitraje no voy a decir nada. No merecía este partido acabar así, sin duda que no. El protagonismo lo tienen que tener los jugadores, nadie más".