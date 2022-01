Un positivo en el Unicaja, pero sigue adelante el partido ante el Valencia

El Unicaja había sorteado esta temporada al Covid-19 como ningún equipo de la ACB, sin ningún caso positivo. Pero la extensión del virus en la sociedad es imparable y también ha tocado al equipo malagueño. En los test que se hicieron este viernes, 48 horas antes del partido, se registró un positivo en la plantilla, que propició que se acometieran los test de respaldo horas después para ver si había un brote. Este sábado por la mañana se conocieron los resultados y, afortunadamente, no salieron más casos, por lo que el partido de este domingo ante el Valencia sigue adelante.

"En las pruebas PCR realizadas ayer previas al encuentro de la jornada 17 de la Liga Endesa frente al Valencia Basket, se detectó un caso positivo por COVID-19 entre los miembros del equipo. Toda la plantilla se ha realizado una nueva prueba de respaldo, sin que haya aparecido ningún positivo adicional, por lo que el partido se podrá disputar en su horario previsto, domingo 9 a las 12.30 horas. La persona que dio positivo se encuentra asintomática y aislada en su domicilio siguiendo todos los protocolos establecidos", explicaba el club en un comunicado. El equipo ya se entrenó después de salvar este obstáculo para afinar para un partido trascendental. Habrá una baja (el jugador ha pedido que no se desvelara su nombre, aunque este domingo se verá en el calentamiento del partido) para el duelo. Se vestirá, pues, el joven canterano Mario Saint-Supéry, que se ha ejercitado estas navidades con el equipo.

Para que un partido se suspenda debe haber al menos tres positivos entre los jugadores de la plantilla, caso que no se da de momento. Para jugar el próximo miércoles en Bilbao el partido aplazado habrá que pasar una nueva batería de test. Una vez conocido que no había más positivos en el test de respaldo, el equipo procedió a entrenar este sábado por la mañana, en la última sesión antes del encuentro ante el Valencia, que también había registrado positivos en la última semana. En su caso ya hubo un brote a mediados de diciembre tras un partido de Eurocup en Venecia que propició varias bajas, por lo que en teoría hay un núcleo importante inmunizado. Peñarroya comunicó que era Dimitrijevic el último jugador en dar positivo, pero no hubo más casos.

Varios jugadores del Unicaja pasaron el Covid desde que empezó la pandemia, pero cada vez son mayores los casos de reinfecciones con las nuevas variantes que se han ido formando del virus, especialmente contagiosa la última conocida, ómicron. La idea de la ACB es ir reprogramando partidos y, si es necesario, aplazar jornadas de la segunda vuelta previstas hasta más tarde para que se pueda completar la primera y jugarla completa para que la clasificación para la Copa del Rey sea lo más justa posible.