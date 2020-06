La preparación mental del Unicaja para la fase final

Una de las cuestiones esenciales en esta fase final de la ACB tan extraordinaria es la psicología, la cabeza. Cómo se adaptará un equipo a jugar sin público, esa puesta en situación es complicada. Los entrenadores dicen que hay jugadores que entrenan mejor que juegan y viceversa. Por esta vía, el Unicaja ha intentado trabajar aspectos mentales desde que acabó el confinamiento. La psicóloga del club, Alba López, estuvo con la plantilla tras el confinamiento haciendo también sesiones de trabajo, como comentaba Luis Casimiro.

"Hemos hecho incidencia a nivel interno", explicaba el técnico manchego cuando se le cuestionaba sobre cómo podía afectar esta situación nueva: "Alba, la psicóloga del club, nos ayudó a visualizar este nuevo formato que nos viene, cómo jugar con una cancha vacía, sin público. El público ayuda a concentrarse. Se escuchará todo lo que hablemos, será una atmósfera distinta. Nos tenemos que adaptar, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y por eso hemos intentado trabajarlo también antes. El equipo está alerta y no sirve como excusa. Pero por mucho que intentes visualizar, hasta que no te encuentres con la realidad no serás consciente de cómo te adaptarás".

Sí ha notado Casimiro una elevación de la concentración desde que el equipo llegó a Valencia respecto a cómo estaba en Málaga en la preparación. "Desde que llegamos a Valencia, alcanzamos un nivel de concentración mayor. Las etapas de Los Guindos fueron bien superadas, pero en L'Alquería el grado de concentración, intensidad, ritmo de juego en los entrenamientos... No tiene nada que ver. Es diferente todo porque no hay un partido amistoso de concentración. Vamos directamente a competir oficialmente, vamos con expectación porque es un nivel más. Noto a los jugadores con esa inquietud, de querer empezar a vivir la competición, a ver cómo vas. Si entramos con un buen ritmo será importante, entrar bien asentado. Es una situación que no hemos vivido, a ver cómo reaccionamos", decía el entrenador cajista.

Alba López trabaja habitualmente con la cantera del Unicaja desde hace varios años, regresó tras un paréntesis de dos años en la que fue la coordinadora y psicóloga de la "Rafa Nadal Academy". En esta situación concreta también ha sido parte de la preparación del Unicaja para esta fase final excepcional.