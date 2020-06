Luis Casimiro: "El Tenerife tiene una gran arsenal táctico y físico, es una potencia emergente"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, compareció telemáticamente desde Valencia para hablar del inminente inicio de competición, de esta inusual fase final de la Liga Endesa que se improvisó tras la crisis del coronavirus. Parecía imposible hace un mes y medio que esto ocurriera, pero ya es algo tangible. El estreno será ante el Iberostar Tenerife, rival que en las dos últimas temporadas se ha atragantado y que cuenta con una batería de ex cajistas (Shermadini, Díez y Salin) que hizo mucho daño en el partido de Liga regular de esta temporada.

"Me preocupa más que el Iberostar Tenerife nosotros mismos, que estemos sanos, que lleguemos en las mejores condiciones. El Tenerife es una potencia emergente en el baloncesto de nuestro país. Por el tipo de jugadores que contrata, por los contratos de larga duración que hace, por cómo está posicionado en el mercado. Tiene un gran arsenal táctico y físico. Preocupan muchísimos jugadores. La extramotivación que puedan tener ex jugadores nuestros que puedan estar con una motivación más también puede influir. Tenemos plena confianza en nuestro equipo", analizaba Luis Casimiro al que será el primer rival en esta fase final este miércoles: "Es una labor de conjunto frenarles. Intentamos jugar en equipo en ataque y defensa. Si se rompe la conexión con Marcelinho, especialmente con Gio [Shermadini], ganas mucho. Pero Marcelinho es el mejor pasado de la Liga, aparte de lo que hace por sí es lo que genera. Si somos capaces de que este generar para el equipo lo reduzcamos pues hacemos un buen trabajo. Esa defensa por parejas será importante, pero también el resto del equipo. Espero un esfuerzo extra en defensa. El equipo que mentalmente esté más metido, que sea capaz de hacer esfuerzos extra en defensa, que es donde más cuesta, pues dará un paso adelante".

"Apuraremos, el límite es esta tarde", decía Casimiro sobre quiénes serán los descartes para el primer partido. Darío Brizuela estaba renqueante de un tobillo, aunque se espera que juegue. Pablo Sánchez debería ser uno de los descartados (si Brizuela fuera baja debería estar entre los 12 para cumplir con los cupos) y se aguarda a cuál será el otro. "Más o menos lo tengo claro, falta un entrenamiento y tengo que estar, pero lo que me preocupa es el estado físico. Si no hay ningún problema, pues será por lo que pensemos de la necesidad para este partido. Siempre vamos a plantear, necesidades para descartar a algún jugador u otro".

"El estilo es el mismo, la filosofía también", argumentaba Luis Casimiro sobre qué ofrecen al equipo Mekel, Simonovic y Bouteille: "Muchas de las reglas son iguales, pero la interpretación de los jugadores tiene su peso, evidentemente. Tú propones ideas, filosofía, estilo, sistema... Pero quien ejecuta y toma decisiones el jugador y cada uno es distinto. La diferencia es ésta. Diferentes jugadores acaban interpretando de manera distinta el juego. Jugadores que toman decisiones, pero no creo que vayamos a diferir mucho de lo visto hasta ahora".

Luis Casimiro, entrenador del Valencia Básket de 2000 a 2002, valoraba cómo ha cambiado la ciudad y el club en su relación con el baloncesto. "Entre la temporada 2000 y 2002 era un club más familiar, se creció en las instalaciones a nivel del Fonteta. Se metió la sala de fisio, un gimnasio nuevo, un jefe de prensa, scouting internacional... Todo lo que se proponía el club lo asumía. Hasta estos niveles igual no lo imaginabas. Es cierto que la calidad que se le ha dado ha sido tremenda. No se podía hacer otra fase en otro sitio con la calidad de trabajo que tenemos aquí, con varios equipos entrenando al mismo tiempo. El nivel de cuidado, el material que hay, no lo hubiéramos tenido en otros sitio", afirmaba Casimiro.

Por último, Casimiro hizo un alegato sobre el compromiso y profesionalidad de los jugadores que pudieran dudar por no tener contrato en vigor y vivan pendientes de su futuro. "No he pensado en contratos, no me preocupa. Les veo trabajar, cómo entrenan, cómo se dedican, cómo se esfuerzan, cómo asumimos situaciones de riesgo en entrenamientos... No medimos ya. No veo que piensen en el riesgo. Todo el mundo intenta vivir el presente, de donde venimos lo que queda es vivir una competición apasionante. Tenemos cinco partidos para disfrutar de nuestro trabajo. A los jugadores les gusta jugar al baloncesto y quieren disfrutar de jugar al baloncesto.No pensamos ahora en renovaciones o continuidades. Salió que Carlos seguía con el club varios años más y lo que hicimos todo fue celebrarlo y dar las gracias por ser cómo es. No he pensado ningún segundo esto. El que vea que no está metido, que no esté con feeling, se le recortarán los minutos", acababa el técnico manchego, que tampoco tiene contrato en vigor para la próxima temporada aunque cuenta con muchas papeletas para seguir.