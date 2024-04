Seis presidentes, seis títulos: La potente imagen institucional del Unicaja en el Belgrado Arena

Sobre la llamativa pista led en Belgrado, con el logo de la entidad iluminando como homenaje a los campeones, una potente imagen a nivel institucional del Unicaja. Los seis presidentes vivos del club compartían una fotografía de el trofeo de la Basketball Champions League, el sexto de la historia de un club que se va acercando al medio siglo de existencia y que ya cumplió los 30 años con su actual denominación tras la unión con Maristas.

Faltaban los fallecidos y recordados Raimundo Trespalacios, el primer presidente, clave en el primer gran impulso con el subcampeonato del 95, y Francisco de Paula Molina, que fue el que presidió en la Final Four de la Euroliga en Atenas. Estaban los otros seis, que formaron parte de la expedición en el chárter que organizó el club. El actual presidente de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez; Ángel Fernández Noriega, el del primer título de la Korac, en 2001, con el que se creció estructuralmente y en jerarquía; Rafael Fernández, ahora consejero, y que fue quien mandaba en la época más dorada, la de los títulos de Copa'05 y Liga'06; Eduardo García, el más longevo con más de una década, y el que levantara la Eurocup en 2017; Sergio Corral, que pilotó de manera interina la transición desde la salida de García durante unos meses; y finalmente Antonio Jesús López Nieto, que en Belgrado conseguía su segundo título en su tercera temporada al frente de la entidad tras cambiar la cara en un tiempo récord. Igualaba a Rafael Fernández en número de títulos y la perspectiva es que se puede aumentar el palmarés en las próximas fechas por la marcha del equipo.

No ha sido un proceso idílico, también ha habido momentos de zozobra en estos tiempos. Ha habido momentos recientes en los que el Banco y la Fundación tuvieron sus cuitas que afectaron a la estabilidad y la dimensión del club. Pero el compromiso, con más o menos inversión, ha permanecido inalterable con el baloncesto y la perspectiva vuelve a ser luminosa en un contexto en el que la entidad financiera no deja de crecer.

¿Hacia dónde se dirige el Unicaja? Fernández Noriega, con el que se dio un paso ambicioso en el cambio de siglo, daba algunas coordenadas en estas páginas antes de la Final Four. "La entidad financiera obtiene mejores resultados cada año y es algo importante, pero eso no es sólo una tarea de la entidad financiera. Es de toda la sociedad. ¿Está apoyando? Sí. ¿Hay que apoyar más? También. Tiene que ser paulatinamente, no inmediatamente. Me refiero al tejido empresarial y hacer algo más grande. Todo con la base de la entidad financiera y las administraciones. ¿Apoyan? Sí, el presidente consigue cosas muy interesantes, pero pensando en más allá hace falta más. Poco a poco vamos a convencer a la sociedad. La inversión en el Unicaja es una magnífica inversión. Son los pasos a dar. Tenemos por delante una etapa muy interesante. Cuando vayamos, vayamos en magníficas condiciones. Tengo una idea muy clara. Soy economista y sé lo que hace falta en cada momento. La entidad financiera puede tener más margen, pero el resto debe apoyar más y tener más presupuesto. Demos margen a la gente. Con resultados deportivos todo llega", decía. Esa es la clave, lo último. Con resultados deportivos todo llega. Con la Copa y el excepcional nivel de la temporada pasada se aumentó la inversión casi tres millones de euros. Ejerció de tracción el equipo para crecer.

También habló recientemente José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación, propietaria del club. "Hay que insistir en esta línea de trabajo sin perder la noción de que estamos en un proyecto de muy largo plazo. Estamos a punto de llegar al medio siglo de patrocinio continuo, es la meta más importante. No obsesionarse con el corto plazo, sino tener la mirada a largo plazo, tener esa continuidad. Habrá que estudiar la aportación cada año. Los recursos son limitados, hay muchas demandas, pero la aportación y la vinculación con el club es un aspecto básico con el que estamos continuamente comprometidos. Siempre tendremos que ajustarnos a la disponibilidad en cada momento, pero nuestro compromiso es firme e irrenunciable con el club", contextualizaba.

No toca seguramente en estos días de celebración hablar de la Euroliga, pero hay que tener las luces largas puestas siempre.