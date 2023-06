El presupuesto del Unicaja 2023/24 será superior a los 13 millones de euros

El Unicaja elevará de manera significativa su presupuesto para la próxima temporada y se situará por encima de los 13 millones de euros, al nivel prácticamente del que hubo en la campaña 2017/18, cuando se jugó por última vez la Euroliga tras ganar la Eurocup. Así lo confirmó Antonio Jesús López Nieto en su balance de final de temporada. Habrá un Consejo de Administración la próxima semana en el que se deberá ratificar las cuentas.

"Nos iremos a dos millones y algo más, en esta temporada estuvo en torno a los 11 millones y la próxima estará en en torno a 13-13.5, por ahí andará", admitía el presidente cajista, que explicaba el esfuerzo realizado para aguantar la plantilla: "La fiscalidad influye en gran parte, la subida viene por jugadores que han subido salarios, pero también por temas fiscales. Los extranjeros cobran en neto, entonces se pasa del 19-24% de la primera temporada a un 45% en la siguiente, el sueldo neto es suyo, por eso hay tantos cambios. El volumen fiscal es muy importante. Por eso nos encontramos el historial de 10 jugadores que han jugado en 10 equipos distintos, en muchos países. Es un tema a estudiar".

Evidentemente, el respaldo de Banco y Fundación es esencial en este proyecto. "Agradezco la estabilidad institucional, tenemos un apoyo inquebrantable, muy afianzado, por Fundación Unicaja y Unicaja Banco, que nos van a ayudar mantener el equipo que ha diseñado la parcela técnica. Simplemente por la fiscalidad nos ha hecho aumentar, los jugadores tenían ofertas de Euroliga y han preferido quedarse aquí porque estaban a gusto, pero también hemos tenido que premiarles con alguna subida. Hemos crecido en todos los patrocinios, que era básico para mantener esta plantilla, como el compromiso de los presidentes de Fundación y Banco. Hemos crecido con recursos pero el apoyo de papá y mamá ha propiciado que podamos mantener el equipo", razonaba López Nieto.

"Lo llevo bien, ni me atontan, ahora me paran y todo, los halagos ni me descentraban las críticas. Sabía por la edad que tengo y la experiencia de dónde venían las críticas, por qué y la intencionalidad que tenían. Era sólido en mis planteamientos y ni me afectaba tanto antes ni en el momento dulce me atontan. De los picos a los valles se tarda dos minutos en el deporte profesionales. Tenemos que tener claro el rumbo. Respeto absolutamente siempre todas las opiniones, no entro en debates, la pluralidad nos hace crecer. Sí me gustaría que la opinión de los medios estuviera fundamentada en decisiones técnicas y no en revanchas personales", cerraba López Nieto.