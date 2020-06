Aunque en la primera década del siglo era un fijo, no han abundado las presencias del Unicaja en esta en unas semifinales de la ACB. Es una temporada excepcional, pero meterse entre los cuatro mejores es igual de legítimo que en otras ocasiones. Habrá quien le ponga asterisco, en su derecho está, pero el que lo haga se lo habrá ganado por propio derecho. Tiene la oportunidad el club de Los Guindos este mediodía en Valencia, una de las tierras prometidas en el imaginario verde.

Las cuentas son claras. Ganar al Baskonia y que el Barcelona haga lo propio frente al Bilbao Básket. Sin desmerecer a nadie y a tenor de lo visto, la tarea más compleja está en la mano cajista. Una final contra el conjunto vitoriano, que también tiene un balance de 2-1. Ambos perdieron con los de Svetislav Pesic, grandes dominadores de este competitivo Grupo A de la fase final. Un señor partido con un señor premio.

Son pocos los equipos a los que el Unicaja ha ganado el doble enfrentamiento esta temporada (de los que sí se pudieron disputar antes de la crisis del coronavirus). Los malagueños se impusieron en el Buesa Arena en un colosal tarde y lo hicieron en el Carpena con un Jaime Fernández sublime. No estará, como no es novedad, Jaime Fernández esta tarde. No obstante, de poco sirven los precedentes. Cambiaron mucho ambos clubes. Los de Dusko Ivanovic, que ya estaba en el banquillo en Málaga, recuperaron a Vildoza y Granger, que le dan alegría y vuelo. Con Henry (que está tocado) forman una tripleta de bases de calibre Euroliga. No estará Youssoupha Fall, con problemas en el pie derecho. Fue dominante en el inicio de campaña, pero ahora era una pieza más en la rotación.

En los de Luis Casimiro está la duda de Deon Thompson. Se le dio de baja por precaución ante el Joventut y hay que ver cómo anda de esa sobrecarga muscular en la pierna izquierda. Puede ser importante para atacar y frenar a Shengelia, santo y seña baskonista. Tiene molestias en la espalda el crack georgiano, pero en un jugador de su carácter pasarán a un segundo plano con lo que hay en juego. Esté o no el californiano, Ejim dejó muestras de que aunque su futuro esté lejos de la Costa del Sol no ha desconectado. Seguramente se irá demostrando que es peor jugador de lo que realmente es. Ya están alistados a pleno rendimiento los cañoneros Brizuela y Bouteille. Cuesta olvidar aún la exhibición del francés.

Es un partido para que aparezcan los más grandes, por lo que se le espera. "Nos sentimos muy fuertes", decía ayer el vasco, siempre elocuente y sincero. No son palabras vacías, es el sentir de la expedición cajista, que se siente capaz de todo en esta fase final. Aunque con algún lunar preocupante, ha demostrado tener baloncesto para ello. Qué mejor tarde para plasmarlo en la pista.