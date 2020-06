El Unicaja afronta este martes uno de los duelos de más trascendencia de la temporada. Se jugará frente al Baskonia poner un pie en semifinales de la fase final de la ACB. Sería un gran colofón para esta extraña campaña. Hay ambición en el equipo malagueño, que se siente capaz de volver a estar entre los mejores. "Nos sentimos muy fuertes, muy unidos, estamos haciendo un gran baloncesto. Nos gustaría ser sólidos los 40 minutos. Jugamos cada dos días y es complicado mantener esa intensidad. Estamos contentos con el papel que estamos desempeñando y nos quedan dos partidos para conseguir el objetivo, que es llegar a semifinales", explicaba Darío Brizuela en rueda de prensa.

"Es el cuarto partido, el cansancio está ahí, lo notamos todos. Una vez un jugador está cansado lo importante es la cabeza. El Baskonia es un equipo muy físico, están bien preparados y estarán a muerte. Tenemos que hacer nuestro partido. Es la primera vez en mi carrera que me encuentro con una situación así de jugar un cuarto partido en una semana", continuaba el vasco, que jugó una Minicopa con el conjunto azulgrana, al que analizaba: "Es el típico Baskonia de Dusko. Va a correr, defiende duro y no baja los brazos. Ves el partido y ves a jugadores cansados que necesitan una rotación. Va a ser una final y no va a haber tiempo para rotaciones. Va a ser a cara de perro. Creo que el partido va a ser parecido al que vimos con el Barça, van a defender duro y van a correr".

Sobre la importancia del encuentro reflexionaba el escolta. "El torneo te cambia un poco la idea de partidos importantes. Es como si fuera cuartos de final. La exigencia es alta, pero una vez empieza el partido no piensas en lo cansado que estás. Jugar es hacer lo que nos gusta. La excusas no valen a estas alturas de la película, tenemos que pensar en hacer un buen papel. Quien gane el partido tiene un pie en semifinales, pero hay que terminar el trabajo el jueves. Quien gane tiene una oportunidad de cerrar el grupo y entrar en semifinales. Sin faltar el respeto a Bilbao, que va a ser un partido complicado", decía Brizuela, que continuaba: "Es un partido muy exigente, nos jugamos bastante, pero la preparación tiene que ser la misma. Sabemos lo que tenemos que jugar, el plan sigue siendo el mismo. Si hacemos todo bien seguramente ganemos el partido".

El exterior fue el sostén en un mal inicio frente a la Penya. Dio puntos cuando el viento soplaba en contra y fue su primer partido completo en Valencia en lo individual. "Al final soy consciente de que soy un jugador de un equipo muy bueno y muy largo, no siempre voy a tener partidos de tirar mucho. Tengo que estar preparado para ser incisivo. Lo único que me importa es que el equipo gane. No me preocupa", aseguraba la Mamba Vasca, que hablaba sobre la actuación de Bouteille: "Tuve la suerte de vivir un partido de 50 puntos contra el Barcelona en el Palau, es la mejor exhibición que he visto. Lo de Axel lo vivimos en los entrenamientos, hay días que las mete con la izquierda del medio del campo. No sé, estamos acostumbrados. Tiene muchísimo talento. Tuvo un día tonto y las caras nuestras en el banquillo eran de estar impresionados. Pero pensábamos que se lo vemos hacer cada dos o tres días en los entrenamientos. Es un pedazo de jugador, lo pasamos muy bien. Me quedo con el partido de Landesberg ante el Barça, sin duda".