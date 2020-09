Con contratiempos derivados de esta pandemia que sufre el mundo, pero ya está aquí una nueva edición de la Copa de Andalucía. El Unicaja tendrá la oportunidad de arrebatarle la corona al Real Betis, que se presenta este domingo al mediodía en el Carpena. Un pabellón donde los malagueños vuelven meses después, donde no juegan desde febrero. Fue en la Copa del Rey, en un fin de semana ya en la historia del club de Los Guindos. Habrá menos ruido en un partido que será a puerta cerrada.

Aunque no deje de ser un amistoso, concretamente el que cierra la pretemporada para los de Luis Casimiro, tiene trascendencia para los cajistas. Queda menos de una semana para abrir la tapa de la ACB en Badalona y no abundan las buenas noticias sobre el parqué. Hay decenas de ejemplos de equipos que revierten las sensaciones cuando llega la competición, pero también sería iluso pensar en un cambio profundo. El Unicaja ha enlazado tres derrotas, con equipos con los que, como poco, debe competir.

Precisamente no son los tropiezos lo que peor sabe, hay que ser justo con los resultados veraniegos, pero sí la inferioridad manifiesta exhibida en Murcia y en Benahavís. Bien es cierto que ante el Gran Canaria hubo mejoría, pero no dio para disputar el triunfo. Cuando se cierra la vía del triple de momento hay pocas alternativas para seguir produciendo con regularidad. Son necesarias algunas reivindicaciones individuales, especialmente cerca de la canasta. Jugadores en los que se ha confiado, a los que se le ha subido en el escalafón, y por ahora no responden. Hay tiempo, mucho, pero en el máximo nivel cuesta tocar el interruptor.

Visita Málaga el Real Betis, al que ha frenado un poco esos dos positivos por COVID-19. Será algo con lo que convivir de aquí en adelante, en un ejercicio de alta responsabilidad para todos. Debe debutar Ndoye, a no ser que sea uno de los contagios de los que, por ley, no han trascendido los nombres. Debe ser el faro interior de los de Curro Segura. También están gustando TJ Campbell en la dirección y Nick Kay, un nombre que llegó a la mesa de Manolo Rubia, en la pintura. Se las verá con Abromaitis, el elegido por el Unicaja. Un proyecto, con el malagueño Juanma Rodríguez al volante, que inicia su segunda campaña en la ACB y que quiere dar un paso más. En definitiva, pasar menos apuros.

En los locales será baja Brizuela, que está por ver si puede estar frente al Joventut. "En principio" descansará hasta el lunes y de su evolución dependerá el asunto. Hay que tener en cuenta que en el perímetro ya están en la enfermería Jaime Fernández y Milosavljevic. Ello le da más minutos a Francis Alonso, que está teniendo unas ráfagas anotadoras de alta escuela. Una semana también para evaluar a Suárez, que difícilmente llegará en condiciones óptimas al Olimpic. Antes, un desafío bonito para el Unicaja en una mañana donde habría un bonito ambiente en el Carpena. Cuestión de adaptarse a estos nuevos tiempos.