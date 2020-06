"Es la primera vez que se quedan en 70 puntos"

Pesic se mostró muy satisfecho por la manera en la que le ganó el Barcelona al Unicaja en el segundo partido de la Fase Final de la ACB 2020 en Valencia. "Excepto los primeros cinco o seis minutos donde nos encontramos siempre buenas decisiones en defensa sobre todo en uno contra uno y pick and roll. Dudamos, esperamos y no teníamos iniciativa...El partido fue muy completo y como siempre el tercer cuarto fue un nuevo partido, no significa que si tu has ganado los otros 20 minutos o no, el tercer cuarto es un periodo donde se decide el ritmo del partido".

"Jugamos excelente defensa contra Mekel. Mekel ha jugado tres partidos para Málaga: el primero diez asistencias, hace dos días nueve, en los primeros diez minutos cinco y en todos los minutos de después, no hubo una asistencia. Esto significa defensa. No empieza debajo del aro, es como defendemos uno o dos. Málaga tiene cuatro jugadores pequeños con mucho talento, uno contra uno en transición. Los chicos han hecho un gran trabajo", explicó en referencia a la importancia del base israelí en el equipo de Casimiro.

"Contra Málaga, es la primera vez cuando yo estaba de entrenador es la primera vez que Málaga mete 70 puntos, ellos siempre meten contra nosotros 90. El momento en el que estamos del torneo, ganar con defensa es una buena señal. Ganar sólo con ataque no sabes qué pasará en un futuro con otros. Tenemos que mantener esta dinámica, esta continuidad en defensa y así podremos controlar nuestro destinoSobre todo e tercer cuarto donde jugamos muy concentrados, sabíamos que Davies ha empezado bien con su agresividad y después Tomic que también jugó un partido muy completo con defensa, altura, inteligencia. También puntos importantes en ataque que nos han dado confianza. Para el tiempo en el que estamos es un partido completo", indicó el técnico satisfecho.

Por último también analizó el debut de Heurtel: "Es importante Heurtel. Hemos intentado darle no muchos minutos y sí minutos y pausa. Necesita contacto con el equipo. No ha jugado prácticamente en toda la temporada pero tiene su talento en ataque. Seguro que poco a poco encontrará su confianza, necesita confianza en ataque, pero jugó buena defensa de concentración contra Mekel. Es importante para él encontrar un balance, el tiempo trabaja para él".