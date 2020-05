La profecía de Nedovic y el deseo de Larkin

Nemanja Nedovic pasa en Belgrado, adonde pudo llegar a mediados de marzo después de que todo se parara por el coronavirus desde Milán, uno de los focos de la pandemia. El ex jugador cajista hablaba en su día en estas páginas de cómo había vivido la experiencia y también de sus planes. Este verano acaba contrato con el Armani y su futuro está en el aire.

No pocos jugadores se han expresado públicamente en contra de la reanudación de las competiciones, algo que es más complicado a nivel europeo por la diferente situación de la pandemia en los distintos países. Y Nedovic piensa en esa línea de cancelar la temporada. Tiene un razonamiento para creer que sería bueno, a nivel deportivo, dejarlo para el regreso del siguiente año.

"La manera en la que veo esta situación. O vas a tener un mes de (probablemente) muy mal baloncesto y muchos problemas o vas a tener la temporada 2020/21 del mejor baloncesto en años. Es sólo mi opinión", decía a través de las redes del serbio, que también decía que, acerca de la próxima temporada, "es posible que no haya aficionados pero sí gran calidad, los jugadores estarán extra hambrientos y motivados".

Este sábado hubo una reunión telemática de la Euroliga con jugadores representantes de la competición. La opción mayoritaria de los jugadores es no regresar esta temporada, pero serán los clubes los que decidan este lunes qué ocurre. El que sería MVP de acabar la temporada, el jugador del Efes Shane Larkin, también opinaba claramente en contra del regreso hipotético. “No es un secreto que desde que se suspendió la temporada los jugadores no han podido mantenerse en su mejor forma. Además del riesgo de contraer el virus hay muchas posibilidades de sufrir lesiones. Este no ha sido el típico parón en el que el jugador puede seguir preparándose y mejorando su juego y su físico”, explicaba el americano.