Las claves sobre qué pasará con Euroliga y Eurocup

La Euroliga y la Eurocup se acercan al momento decisivo para tomar un rumbo, si ir hacia delante o cancelar la temporada 2019/20 para pensar desde ya en la 2020/21, que se considera indispensable para la pervivencia económica del modelo. Y antes de la Asamblea del próximo lunes, en la que los clubes votarán si se retoma la competición o no, este sábado se celebrará una reunión con los capitanes de los 18 equipos de la Euroliga. Varios medios informaron de que también estarían los representantes de los ocho equipos de la Eurocup, entre ellos Carlos Suárez como representante del Unicaja. Ni el jugador madrileño ni el club cajista tenían constancia ayer de la invitación a la reunión.

La Euroliga quiere pulsar todos los frentes antes de tomar una decisión. Ha estado en contacto con el ELPA, el nuevo sindicato auspiciado por la competición para mejorar las condiciones de los profesionales, para pactar un descenso colectivo de los sueldos, que en España tuvo un adelanto con los acuerdos llegados con las plantillas o los ERTE. Y también quiere conocer de primera mano la impresión del resto de jugadores.

Aunque la percepción colectiva es que es muy complicado que se pueda jugar, en las últimas horas la Euroliga está apurando todas las opciones posibles. Alemania y España han dado pasos para jugar sus competiciones nacionales, pero en otros países la situación es peor, véase Rusia y el CSKA, donde su doctor murió víctima del Covid-19. Y ya ha habido pronunciamientos públicos contrarios, pero aún no hay nada cerrado.

Entre los jugadores, hay muchos en Estados Unidos aún que tiene complicado volver por el tema de la cuarentena, ya se han roto algunos compromisos de hecho, hay división de opiniones, pero también se les quiere hacer ver que no retomar la competición supondrá una merma de ingresos a corto plazo que hará insostenible que se respeten los contratos con ellos en su integridad. Poner en marcha la competición puede paliar esas pérdidas, aunque la competición tiene claro que es la campaña 2020/21 la que hay que salvar a toda costa.

La Euroliga presentará un informe a los clubes con escenarios posibles, protocolos, estudios con el impacto económico de recuperar o no la temporada. Hay ofertas de organización en Belgrado, Ljubljana, Kaunas/Vilnius, Colonia, Berlín Salónica... Pero la unificación de protocolos y los diferentes estados de la pandemia en los puntos de Europa lo dificultan. No obstante, habría maneras de intentar sortearlo y que se jugaran los partidos restantes de la Euroliga y la Final a 8 de la Eurocup. Falta que los 11 clubes que son el armazón de la Euroliga tomen la decisión en una votación. Parece más cercano el no, pero hay movimientos para que se juegue. O que, al menos, se intente. Esos 11 clubes son Madrid, Barcelona, Baskonia, Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos, Efes, Milano, Zalgiris, Maccabi y CSKA Moscú. Después se llevaría a Asamblea con los 18 actuales. Y ese lunes habrá una decisión. De hecho, Jordi Bertmeu tiene previsto por la tarde una comparecencia telemática.