"No pueden quedarse estancados, sería una pena"

El actual seleccionador español es uno de los entrenadores que más poso ha dejado en el Unicaja. Natural de Brescia, Sergio Scariolo estuvo en el Martín Carpena viendo la visita del Germani Brescia en Eurocup y habló para los medios del conjunto malagueño.

"Es un derbi del corazón, curiosa la coincidencia. No he querido faltar, además hay jugadores interesantes por ver, amigos en ambos bandos. Siempre es bonito cuando puedo, sin pasarme de frecuencia, pero de vez en cuando me gusta"", explicó el italiano.

Scariolo también vio algunos partidos previos del Unicaja y dio su punto de vista sobre la temporada del equipo: "Ha mejorado desde la primera vez que lo vi. El trabajo siempre paga, hay jugadores que están creciendo muy bien, me gusta mucho además que sean jugadores de la casa, españoles. Por supuesto cuando crece la confianza y vienen resultados positivos, las cosas salen un poquito más fáciles. Es un círculo virtuoso, así como cuando se entra en un bucle negativo, las cosas siempre parecen peor. Es lo que decía al inicio: todo el mundo estaba en pánico por dos o tres derrotas y yo decía: tranquilos esto es como termina no como empieza, es algo que hemos aprendido muy bien".

Pero como seleccionador, también expuso su parecer sobre el juego y la repercusión del bloque de jugadores españoles que tiene el Unicaja: "Me parece muy bien que estén aportando al equipo, que hayan hecho méritos para ser protagonistas en victorias importantes. Contento por su evolución, tienen que ser ambiciosos, seguir exigiéndose más, queriendo incorporar nuevas cosas a su juego, mejorar puntos débiles, la parte física. Todos están en una franja en la que pueden dar un salto pero no pueden quedarse estancados donde están, sería una pena".

Por último, habló sobre la entrada de público al pabellón: "Desde el partido con el Barça que no había nadie a este, cambian las cosas. la gente se hace notar. Es un partido relativamente tranquilo, no hubo necesidad de cabrearse ni de animar demasiado. Es otra cosa. La única fórmula que tiene posibilidad real de éxito para llevar a cabo una competición es la de la burbuja, pero tocando madera y cruzando los dedos, al menos un poquito de atmosfera alrededor de los jugadores, la hay".