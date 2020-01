Los 193 puntos de Spanoulis

Vasilis Spanoulis sobrepasó el jueves a Juan Carlos Navarro como el máximo anotador histórico de la Euroliga, entendida como tal desde su fundación en 2000. El genio de Larissa, a sus 37 años, sigue dejando gotas de su inmenso talento. Anotó 14 puntos en la derrota del Olympiacos ante el Fenerbahce (87-96) y, de esta manera, alcanzó 4.157 puntos, por los 4.152 del legendario jugador catalán. Detrás viene ya un viejo conocido cajista, Giorgos Printezis, con 3.112. Pasarán unos cuantos años antes de que alguien alcance a los dos primeros.

En su larga trayectoria, Spanoulis no pisó la Euroliga hasta que tuvo 23 años. Es un dato que no conviene olvidar cuando se habla a la ligera de jugadores jóvenes que no valen. Estuvo seis temporadas entre el Larissa y el Maroussi antes de saltar en 2005 al Panathinaikos de Obradovic. Ahora se hace raro verle con el eterno rival tras una década en el Olympiacos, pero estuvo en el OAKA varias temporadas, paréntesis en la NBA con los Rockets incluido, antes de irse a El Pireo. Ganó una Euroliga de verde y dos de rojiblanco. Durante ocho años ha sido elegido en uno de los dos mejores quintetos de la competición, síntoma de su regularidad en la élite.

En esta trayectoria, Spanoulis se ha enfrentado en 13 ocasiones al Unicaja (balance de 9-4 a su favor). Y 193 de esos 4.157 puntos los consiguió ante el equipo malagueño. Sólo Dimitris Diamantidis (209) y Milos Teodosic (204) le metieron más al cuadro cajista en su trayectoria en la Euroliga. El cuarto es Marcus Brown (181). Promedia 14.8 puntos por encuentro en sus duelos ante el Unicaja, una buena cifra. Es el séptimo que más veces jugó en Euroliga ante el Unicaja. El que más fue Papaloukas (21).

Apura su tramo final de carrera Spanoulis, que jugó por última vez en el Carpena en 2018, en uno de los últimos partidos de la temporada regular, que acabó con victoria cajista en la prórroga.