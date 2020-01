Printezis: "En Málaga me faltó suerte y confianza"

Giorgos Printezis es uno de esos buenos fichajes realizados por el Unicaja que no salieron bien. Vista su trayectoria anterior y posterior en el Olympiacos nadie podría decir que su contratación fuera un error. Pero no cuajó. Ni Aíto García Reneses ni, durante un periodo corto de tiempo, Chus Mateo pudieron sacar la mejor versión del griego.

En una entrevista en la web Full Basket. Printezis se refería a su etapa en Málaga. "No tengo buenos recuerdos, es cierto. Soy un jugador que nunca busca excusas cuando las cosas van mal. Siempre miro qué puedo hacer para mejorar y corregir errores. No me rendí y hasta que Olympiacos me llamó de vuelta trabajé muy duro para mejorar individualmente. Me faltó suerte y confianza", recordaba el griego.

Ha pasado tiempo desde aquello. Firmó en 2009 un contrato por tres temporadas, con un sueldo por encima del millón de euros, pero no llegó a completar la segunda. 78 partidos jugó, con medias de 8.5 puntos y 3.1 rebotes en 19 minutos. Era una apuesta estratégica del club, junto al fichaje de Freeland, para reforzar el juego interior y seguir siendo muy competitivos en Europa. Pero no salió completa.

Tiempo atrás, Printezis se refería en este periódico a su etapa en el Unicaja, la única que ha tenido fuera del Olympiacos en el baloncesto profesional. A sus 34 años, sigue siendo uno de los puntales del club heleno en su periplo en la Euroliga y también en la selección griega, con la que jugó el pasado Mundial.