Rafa Martínez y el interés del Unicaja: "Nos ofreció un contrato"

Aunque está siendo un verano más tranquilo de lo que suele en el mercado para el Unicaja, bien es cierto que hace unas semanas tenía varios frentes abiertos. Cerró las renovaciones de Luis Casimiro, Carlos Suárez, Mekel y Waczynski (aún no es oficial) y también dejó pactado el fichaje de Tim Abromaitis. Paralelamente, el equipo malagueño ha estado pendiente por si surgía alguna buena oportunidad para el exterior, donde preocupan las lesiones de Jaime Fernández y Milosavljevic, que se perderán el primer tramo de la temporada. Se quiere un temporero, lo dijo abiertamente Manolo Rubia, para esos primeros meses.

Y ahí salió a la palestra el nombre de Rafa Martínez, que cuadraba en el perfil que se busca. Desde Cataluña se habló de oferta, lo que el protagonista corroboró en su presentación con el Baxi Manresa, al que vuelve más de una década después, cuando fue cuestionado por la propuesta cajista. "Sí, en principio con Albert (Miralles) [su representante] dije que mi primera opción era venir aquí, pero nos llamó el director deportivo [Manolo Rubia], nos ofreció un contrato... está claro que los teníamos que escuchar, siendo uno de los cuatro o cinco primeros de la liga... Pero en mi cabeza ya tenía que quería estar aquí. Soy muy cabezón, y en cuanto se me mete algo en la cabeza, tiro para adelante siempre", afirmaba el veterano escolta.

Una versión que contrasta con otras que salen desde el Unicaja, que niegan esa proposición. Lo explicó de manera clara Luis Casimiro en una entrevista en Cope. "No. Aquí sólo se han hecho dos ofertas y no ha sido a Rafa Martínez. Para nada. En aquel momento que podían faltar jugadores en el perímetro por lesiones, el club, como hace cada día desde la secretaría técnica, se interesa por jugadores que puedan estar en el mercado o puedan ser susceptibles de contratar. En aquel momento me imagino que también Rafa Martínez, que estaba sin equipo, se tuviese el interés de en qué situación pudiera estar. Pero pasa con bastantes jugadores a lo largo de cada día. No hubo ningún interés ni se pasó ninguna oferta ni nada", aseguraba.