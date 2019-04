El cosquilleo de McCallum

"Definitivamente es el año más loco de mi vida", escribía Ray McCallum en Instagram poco después de conocerse su fichaje por el Breogán. No le fueron bien las cosas al base tras su salida del Unicaja. Fue apartado del Darussafaka y tuvo que regresar a Estados Unidos, donde se enroló en los Agua Caliente Clippers de la G-League. De ahí dio el salto a Lugo, donde espera al club de Los Guindos.

El '3' celeste tiene cosquilleo antes de la llegada del equipo malagueño. "Es algo especial porque guardo buena relación con compañeros", decía el jugador a El Progreso de Lugo del conjunto que le abrió las puertas de Europa. Aunque McCallum es consciente de la importancia del duelo. "Lo importante es tener opciones de ganarles. Si la afición aprieta y jugamos juntos y trabajamos en defensa podemos ganar a cualquiera. Tenemos siete finales por delante y jugaremos varios en casa ante nuestro público que no para de animar y esto nos da mucha energía para lograr el objetivo".

Su aterrizaje está siendo notable. No en lo colectivo, 1-2 desde su fichaje, pero sí en lo individual. Al nivel de los mejores de la ACB. En tres partidos promedia 17 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias para 18 de valoración en 29 minutos. La muestra es pequeña, pero da alcance de su estado de confianza. Así lo explicaba el director de juego. "Me han recibido muy bien. Tanto en el club como en la ciudad me encuentro muy cómodo. Los compañeros son geniales y han hecho todo lo posible para que me integrara muy rápido, igual que los profesionales del club y la afición. Es una gozada poder jugar en un sitio donde todo el mundo ama el baloncesto", aseguraba.