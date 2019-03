Oficial: McCallum ficha por el Breogán

Ya es oficial, Ray McCallum está de vuelta en España. El estadounidense firma por el Breogán, que se encomienda al base para intentar cambiar el rumbo y pelear por la permanencia en la ACB. A falta de 11 jornadas para la conclusión de la fase regular, los gallegos se encuentran en posiciones de descenso con un balance de 7-17. Tiene a tiro al UCAM Murcia y al Herbalife Gran Canaria, con 8-16 ambos. El club lucense no publicó la extensión del acuerdo. El ex del Unicaja procede de los Agua Caliente Clippers de la G-League. El jugador, con experiencia ya en la competición nacional, tiene por delante un desafío importante en un equipo donde tendrá un rol de protagonista.

Será el tercer equipo para el base en esta campaña, ya que empezó la temporada en el Darussafaka de Euroliga. No le fue bien en Turquía, donde acabó apartado de la plantilla por el entrenador. "No le daré más oportunidades porque no puede cumplir nuestras expectativas", comentó entonces Selcuk Ernak. Consiguió cortar el contrato y marcharse al Agua Caliente Clippers, vinculado de Los Ángeles Clippers de la NBA. Allí ha jugado hasta la fecha 12 partidos en los que ha promediado 12.3 puntos, 2.6 rebotes, 3.3 asistencias y 1.1 robos en 23.5 minutos en pista. Ahora puede llegarle una buena oportunidad con un rol importante de demostrar su valía en una de las ligas punteras de Europa.

Conoce bien la ACB donde jugó con el Unicaja 36 partidos. Sus números fueron de 7.4 puntos, 2 capturas y 2.7 pases de canasta en algo más de 18 minutos. Sus guarismos fueron algo superiores (9.2, 2.3 y 2.7) en Euroliga. No cuajó en el equipo cajista ni con los planteamientos de Joan Plaza tras una pretemporada deslumbrante. Si se culmina el fichaje, se encontrará con el club que le abrió las puertas del Viejo Continente el domingo 21 de abril en la jornada 28 de la Liga Endesa en el Pazo Provincial Dos Deportes.