McCallum: "Puedo ser un líder, es una muy buena oportunidad"

Hay expectación en Lugo con la llegada de Ray McCallum. Un jugador que tiene más de 150 partidos NBA en las piernas y casi media centena de Euroliga. Un base que no llegó a cuajar en Málaga, su primera experiencia fuera de Estados Unidos, ni en el Darussafaka, pero al que ahora se encomienda el Breogán para intentar quedarse en la ACB. "Poco hay que decir y su buen historial está ahí. Ray quiere remar y estar en este barco, queremos a gente como él para que nos lleve a la orilla", decía Jesús Lázare, presidente del club gallego.

El base recibe el anzuelo con ganas, no está siendo una temporada sencilla para él. Lo explicaba en su puesta de largo como celeste. "Fue una sorpresa para mí. Empecé este año en el Darussafaka y volví hace un mes a la G-League. Esta oportunidad para mí es muy buena para volver a la liga ACB. Vengo a un equipo donde voy a intentar marcar la diferencia. Me gusta mucho esta liga y es una gran oportunidad volver a estar aquí. Es una gran situación para mí", decía el de Wisconsin, que se definía: "Soy un jugador atlético, con capacidad para defender y en ataque hacer lo que requiera el equipo. Me siento fresco físicamente para dar ritmo al equipo y puedo jugar en el uno contra uno. Puedo ser un líder para el equipo".

El suyo fue un fichaje frenético, aunque el ex del Unicaja sabe su cometido en su segunda aventura en España. "Cuando hablé con el entrenador me quedó claro que tenía que ayudar al equipo siendo un base. Tengo que hacerlo bien en ataque y en defensa para ganar el máximo número de partidos posibles", explicaba mientras se sinceraba: "No conozco mucho sobre la ciudad y el equipo, pero tuve la oportunidad estos días de ver partidos. Sé que el club tiene mucha historia y que la afición viene en masa. Conozco a Alec Brown y espero que me facilite la adaptación".

Es muy probable que debute contra en Badalona el sábado. "Estoy preparado. El Joventut, al contrario del año pasado, ha mejorado mucho y está en en buen lugar en la clasificación. Va a ser un partido difícil, pero todos son importantes", comentaba McCallum, que hablaba de Laprovittola: "Lo conozco y tuve la oportunidad de enfrentarme a él el año pasado. Es uno de los líderes en puntos y asistencias de la liga. Les da mucho en situaciones de pick and roll y puede anotar él y dar a los demás. Será una cuestión de equipo pararlo, puede ser una de las claves".