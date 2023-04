Las razones de la BCL para elegir Málaga como sede de la Final Four

¿Qué cambió en las últimas horas para que la propuesta de Málaga superara a la de Jerusalén para albergar la Final Four de la Basketball Champions League? Hubo alguna del Hapoel, que tenía el respaldo financiero de la alcaldía y el ministerio de Deportes israelíes, pero la entidad debe hacerse cargo de la organización logística del evento en un tiempo corto. En la BCL había dos corrientes diferentes, por un lado la expansionista de acudir a un mercado distinto después de que España hubiera acogido (Tenerife la primera y Bilbao la última) el evento. Por otro, la seguridad que ofrecía Málaga en la organización. El Unicaja tenía avanzados hitos más avanzados en ese camino que el Hapoel. Será un esfuerzo importante, aunque también tendrá la recompensa de que la taquilla se quedará en Málaga más todos los beneficios indirectos de un evento así para la ciudad y la región. El próximo martes días 25 será el sorteo de la Final Four y poco después se pondrán ya a la venta las entradas para el evento.

El CEO de la Basketball Champions League, Patrick Comninos, decía hace año y medio, cuando se confirmó que el Unicaja dejaba la esfera Euroliga para llegar a la de FIBA, que era algo grande para la competición recibir a un club de la entidad del malagueño. Comninos ha estado varias veces en Málaga contemplando partidos, vino al primero de la historia del club en la competición. Estará, de hecho, el próximo lunes en la gala de cierre del 30 aniversario del Unicaja.

"Al acercarnos a los posibles participantes de la Final Four para ver su disponibilidad para organizar el evento principal de este año, vimos un gran entusiasmo por parte de los candidatos anfitriones, lo que supone una clara demostración del crecimiento continuo y el interés por este evento. Recibimos el compromiso concreto de varios clubes que brindaban excelentes condiciones para albergar el evento", comentó Patrick Comninos: “Pero, en última instancia, elegimos Málaga como un destino que va más allá a la hora de garantizar que la Final Four de la BCL de 2023 sea un éxito. Elegimos Málaga y Unicaja porque la dedicación, el entusiasmo y la unión de sus aficionados con el equipo ha alcanzado nuevas cotas esta temporada, sobre todo tras la conquista de la Copa del Rey. Nos han convencido de que su energía convertirá la Final Four de 2023 en el tipo de evento legendario que deja un sello imborrable en la ciudad, la región y la comunidad local".