La opción de repetir una Final Four de BCL en Málaga

Murcia inició una partida de ajedrez para hacerse con la Final Four de BCL, que ahora llama al efecto dominó. Irá cogiendo temperatura en las próximas semanas, mientras la competición avance. López Nieto aseguraba que el próximo día 29 hay una reunión en Suiza donde "podremos saber algo, pero es verdad que no es fácil saber por dónde puede ir la Final Four. El presidente del Unicaja además consideraba una "estrategia arriesgada el decir que quieres una Final Four, yo lo digo si la tengo amarrada. Anunciarlo no es positivo, es mi opinión. Cada uno manda en las estrategias políticas y las opciones de su equipo", al hilo de la posición de la Región de Murcia que fue pública la semana pasada. Si Málaga puede ser candidata y repetir, López Nieto explicaba que "nosotros ahora mismo no tenemos ese planteamiento. Tendrían que moverlo hacia nosotros, no nosotros hacia ellos. Uno ve las clasificaciones y no ve la posibilidad ilógica que los tres equipos españoles se clasifiquen para la Final Four. Ahí cabría una una posibilidad de España. Lo que no sé si las instalaciones estarán reguladas. La idea de ellos sería llevarla a otro país porque le interesa, pero tanto los equipos griegos, como turcos, que pueden estar en la línea de organizarla, no están bien de momento en esa segunda fase. Está el problema de Israel, que borra un candidato claro para que la Final Four fuese allí, y además genera una dificultad añadida si se celebrara por ejemplo en Turquía, por razones obvias. Pero vamos a esperar y que vaya avanzando". Especulaciones por el momento, pero la pugna se cerraría si se cumple ese vaticinio del presidente del Unicaja, que la Final Four esté repleta de equipos españoles, a no ser que la línea de FIBA esta temporada sea otra.

Plazos que volverán a demorarse parece. Málaga fue anunciada sede de Final Four un 21 de abril, a tres semanas de dirimirse el título y una preparación que fue a contrarreloj, aunque la organización quedó satisfecha. "No sé si es serio o no que no se sepa aún. Es una competición en crecimiento. El año pasado otra opción fue Alemania, y no fue porque las administraciones alemanas no dieron ese empujón. Este año parece que al menos va a haber un alemán, porque el Bonn va primero en su grupo y el Ludwigsburg está ahí metido, es otra opción", decía el presidente del Unicaja.