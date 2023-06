El respeto de Satoransky al Unicaja: "Va a ser una batalla por el físico"

Tomas Satoransky, base del Barcelona, es una de las piezas esenciales en el entramado de Sarunas Jasikevicius. De vuelta a Barcelona tras seis temporadas en la NBA, el checo muestra sus cualidades como un base alto que controla, lo contrario que propone el Unicaja con Kendrick. En una entrevista con la ACB, el praguense da algunas claves sobre la eliminatoria que viene.

"Han hecho una gran temporada al ganar la Copa del Rey, donde nos ganaron en los cuartos. Es un equipo muy físico con muchas armas en ataques. Tienen un muy buen balance en todos los jugadores y nos esperada algo nada fácil. Va a ser una batalla por el físico y por eso hay que recuperarse bien”, elogia Satoransky al que será rival azulgrana esta semana, aunque no cree que el precedente copero influya en la serie: "Eso pasó hace mucho tiempo y ganamos los dos partidos de liga regular. Yo creo que no pensamos en eso, pero está claro que ellos van a tener la confianza de poder ganarnos, lo hicieron muy bien en la Copa del Rey ganando al Real Madrid y a nosotros, y espero una batalla donde nos van a poner las cosas muy difíciles”.

También pone en valor el checo a uno de sus rivales, Kendrick Perry: "El juego del Unicaja viene un poco por el juego de Perry que es superrápido y muy bueno en campo abierto. Hay que preparar la defensa contra él porque es un jugador que destaca”.

"El equipo llega muy bien. El partido en Valencia fue muy importante para nosotros porque pudimos cerrar la serie, tener algunos días más de preparación para el partido contra Unicaja y poder descansar ya que está siendo una temporada muy larga y nos espera un equipo muy físico”, prosigue Satoransky, que precisaba que el equipo ha reseteado tras el palo de la Final Four: "Es algo que tienes que hacer, no hay otra opción. Después de la Final Four fueron unos días duros porque todos teníamos mucha fe en ganarla, pero está claro que queda esta liga por ganar y hemos hecho una liga regular muy buena para tener la ventaja campo. Espero que todos hayamos olvidado un poquito lo ocurrido y estemos enfocados en nuestro objetivo”,