Rubén Guerrero: "No soy de pensar en qué va a pasar"

El Monbus Obradoiro presentó oficialmente a Rubén Guerrero, que eligió al equipo gallego después de salir del Unicaja. Allí continuará con su carrera. José Luis Mateo alabó el fichaje del marbellí, que tendrá espacio para seguir desarrollándose a las órdenes de Moncho Fernández. "Con Rubén esperamos potenciar la capacidad atlética y de rebote del equipo. Es un jugador trabajador que todavía tiene margen de mejora y que ha querido hacer ese recorrido en nuestro club, por lo que nos ayudaremos mutuamente para lograr su crecimiento en la Liga Endesa", aseguraba el director general.

El pívot destacaba que “desde que llegué, tanto el cuerpo técnico como los compañeros me han acogido muy bien. Veo un grupo muy trabajador, de buenas personas y creo que eso es lo mínimo y necesario para empezar un proyecto bueno. Con el grupo que tenemos y las incorporaciones que faltan creo que tendremos un buen equipo, que va a competir y trabajar mucho para hacer un buen año”.

El internacional español detallaba las impresiones de sus primeros días como jugador obradoirista: “Llevamos poco tiempo entrenando. De momento estamos introduciendo conceptos para los jugadores nuevos con ayuda de los que ya estaban, haciendo hincapié en ser duros en defensa. De momento estamos tocando cosas muy básicas, viendo cómo quiere el entrenador que juguemos y cómo sea el estilo del equipo. Llevamos apenas una semana y media entrenando juntos y aún queda gente por llegar. Tenemos tiempo en la pretemporada para seguir trabajando en todos los aspectos”.

El pívot, que jugó tres temporadas en las filas del Unicaja, explicaba que “conocía al Obra de enfrentarme a ellos. La idea que tenía es un poco lo que me he encontrado. Un club muy familiar y acogedor. Creo que esto ayuda mucho a alguien que llega de fuera, que se te acoja de esta forma y se te apoye tanto en todo para que solo te tengas que preocupar del baloncesto”.

Preguntado por los objetivos como equipo para esta temporada, Rubén Guerrero confesaba que “a mí no me gusta mucho hablar de futuro. Me gusta centrarme en el día a día. Si vamos haciendo nuestro trabajo diario y nos mantenemos estables, no tendremos que estar preocupándonos de cuando nos salvaremos. No soy de pensar en qué va a pasar, si no de qué está pasando”.