Primer día para Rubén: reconocimiento médico y a entrenar

Rubén Guerrero ya es uno más en el Unicaja. El pívot madrugó este martes para pasar el reconocimiento médico en las instalaciones del Hospital Quirón. Unos exámenes médicos que salieron con buen resultado, el jugador terminó la temporada en Samford hace un par de meses, por lo que después hizo su primer entrenamiento a las órdenes de Luis Casimiro. El interior conoció a sus nuevos compañeros y se reencontró con algún viejo conocido como Alberto Díaz. Se le vio antes de la sesión con los ayudantes Cañete y Ndong y con Díez, Alberto, Jaime y Stilma haciendo sistemas de 5 contra 0 para que vaya aprendiendo el librillo del técnico manchego.

Rubén será presentado este miércoles a mitad de mañana. Incluso si el club cajista recibe el transfer podría ser inscrito en lugar de Sasu Salin, que no está disponible por lesión, para debutar frente al Morabanc Andorra. Un duelo en el que está el play off en juego para los de Ibon Navarro, pero en el que el equipo malagueño no tiene ningún aliciente deportivo, sabiendo ya que el Valencia Básket será su rival en la primera ronda de las eliminatorias por el título de la ACB.

Precisamente su incorporación tan temprana quiere acelerar su proceso de adaptación porque el interior aún no jugó contra profesionales. El contexto al que se enfrenta ahora es muy diferente y hay que ver su acople. Estos meses le servirán al club para saber si es válido para la primera plantilla la próxima temporada o si hay que buscar un préstamo para que coja horas de vuelo, todo teniendo en cuenta que firmó por dos temporadas más.