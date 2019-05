Rubén Guerrero adelanta a Viny

Se consuma el traspaso de poderes que el Unicaja tenía pensado para la próxima temporada, pero que adelantó en el tiempo. Viny Okouo se queda en Málaga y es Rubén Guerrero el que se une a la expedición cajista para afrontar el play off en Valencia. Todo tras la vuelta de Sasu Salin, que no está al 100%, pero sí se encuentra en un estado óptimo para competir tras superar una distensión en el gemelo de la pierna izquierda.

Era el propio Luis Casimiro el que lo confirmaba en rueda de prensa. "Ya he hablado con Viny. Se queda fuera", era la escueta explicación del entrenador, que hablaba de su sustituto, el pívot marbellí: "Creo que nos puede ayudar, ya lo hizo contra Andorra, Creo que está listo para ayudar".

Si no hay contratiempos, puede que Viny Okouo disputara sus últimos minutos con la camiseta verde en Murcia hace unas semanas. El congoleño acaba contrato a final de esta temporada y su renovación está descartada después de otra temporada en el ostracismo. No progresó el joven, que no contó con la confianza de Casimiro. Tampoco él demandó más protagonismo cuando tuvo minutos. Ahora le rebasa en la rotación Rubén Guerrero, que aterrizó desde Estados Unidos con hambre para hacerse un hueco.