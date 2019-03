Boatright sigue fuera

Sigue al margen del grupo Ryan Boatright. El americano, que se produjo en esguince de grado I en el tobillo izquierdo en Las Palmas, aún padece unas molestias que no le permiten entrenar al ritmo de sus compañeros en el Unicaja. Quedan dos entrenamientos antes de enfrentarse al Obradoiro, por lo que es una incógnita saber si el base podrá estar frente a los de Moncho Fernández. Si lo hace, como parece lógico, no lo hará en las mejores condiciones físicas.

Un escenario complejo para Luis Casimiro, que tampoco dispone de Alberto Díaz y Jaime Fernández, los otros dos jugadores de la plantilla capacitados para ejercer de directores de juego. Así, todo el peso recae en Roberts. Ya se quedó sin descanso en la segunda mitad frente al Herbalife Gran Canaria. El hecho de que el equipo sólo tenga un partido por semana también ayuda a poder solventar imprevistos de este tipo. Milosavljevic actuó como base en etapas anteriores, pero es una alternativa poco utilizada por Casimiro hasta la fecha.

Así, se abre la puerta para Lucas Muñoz. El canterano está siendo el elegido para cubrir la ausencia de Boatright en los entrenamientos, por lo que si no llega el estadounidense es posible que entre en la convocatoria. El cordobés jugó con el primer equipo en pretemporada, pero no en partido oficial. Sí lo hizo Pablo Sánchez, la apuesta del club cuando se lesionó por primera vez Alberto Díaz. El jiennense tiene problemas físicos y no está disponible.