Así es el saque rápido, nueva norma en la ACB

Algunos técnicos valoraron esta medida nueva del saque rápido instaurada por la ACB en el encuentro que hubo en el Barcelona días atrás. "Sacar en el campo de atrás sin que el árbitro tenga que tocar el balón me parece tan bien que hace cuatro años que ya lo pedí. Yo he jugado con esta norma y más a favor no puedo estar", decía Aíto García Reneses, que regresa a la ACB para dirigir al Girona.

"Siempre hemos pedido que el juego sea más rápido y la clave es cómo se va a adaptar el jugador", expresaba Álex Mumbrú, nuevo técnico del Valencia Básket, mientras que Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, decía que "va a premiar a los listos, el baloncesto es un deporte de listos y va a premiar a los dinámicos. Va a gustar, en su día ya se jugó así".

SAQUE RÁPIDO DE BALÓN

El saque lateral o de fondo en el que no se requiere que el árbitro toque o retenga el balón seconoce como “saque rápido de balón”.

El “saque rápido de balón” ocurrirá cuando un saque lateral o de fondo:

• tenga lugar en la pista trasera de un equipo.

• sea el resultado de una violación.

El “saque rápido de balón” no se podrá realizar cuando el reloj del partido muestre 2:00 omenos en el 4º cuarto o 2.00 o menos en cualquier prórroga.

Nota: Cuando el partido se detenga porque hay que corregir la posición del saque o porque seavise de falta técnica al oponente que retrasa el partido por no dejar inmediatamente el balónpara el saque rápido, el partido se reanudará con las mismas condiciones del saque rápido debalón (sustituciones y tiempos muertos), siendo el árbitro el que entregue el balón al sacador.

SAQUE ESTÁNDAR DE BALÓN

El saque lateral o de fondo en el que el árbitro debe tocar o retener el balón se conoce como“saque estándar de balón”.

El “saque estándar de balón” (administrado por un árbitro) tendrá lugar cuando:

• El saque sea el resultado de una falta sancionada, de una situación de salto o de unaviolación del jugador que saca a caballo de la línea central.

• En el período de reloj detenido que sigue a la infracción, la señal suene para:

o Una sustitucióno Un tiempo muertoo Una revisión de IRSo O cualquier otra razón similar

• El balón haya entrado en la canasta y el cesto no sea válido.