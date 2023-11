El secreto del Unicaja

Detalles de la profundidad de plantilla y del juego coral del Unicaja, la capacidad de distintos jugadores para asumir protagonismo en momentos concretos del partido. En Girona hubo un paso adelante de hombres normalmente Entre los tres jugadores más valorados en los últimos tres encuentros del equipo de Ibon Navarro hay ocho hombres diferentes, sólo Melvin Ejim repite. Ante el Obradoiro, Osetkowski (21), Djedovic (16) y Thomas (15). Ante el Peristeri, Perry (13), Barreiro (13) y Ejim (12). Ante el Girona, Ejim (18), Díaz (16) y Taylor (15). Igualmente, entre los máximos anotadores entre los tres partidos hay siete jugadores, entre los que se cuelan también Sima y Carter. Y entre los tres máximos reboteadores, otros siete jugadores. Entre ellos, Kravish. Es decir, sólo Kalinoski y Mario Saint-Supéry no aparecen en tres duelos entre los mejores en los tres apartados estadísticos principales en las tres últimas victorias. El canterano sólo jugó ante el Peristeri. Son números difíciles de encontrar en otros equipos de élite. Hay jugadores más importantes y menos, pero este detalle dificulta a los rivales sobre el planteamiento. Se suele atacar, se ve este año con más crudeza, la posibilidad de correr, se intenta evitarlo. Pero el Unicaja va encontrando también mecanismos para jugar en otros escenarios en teoría más incómodos.

No deja de ser un dato si se quiere anecdótico. No todos son números obvios y hay actuaciones, como las de Kalinoski y Sima en Girona, a las que las cifras no hacen justicia a su impacto en el partido. Pero se sigue regando esa idea de Ibon del protagonismo compartido que consiguió que el equipo llegara al éxito en la temporada pasada. Es complicado satisfacer los egos de un grupo de profesionales cuyo futuro depende en buena parte de los números que rubriquen, aunque el actual bloque ya demostró que se privilegió el bien común. Sólo tres jugadores están en dobles cifras de anotación y dos en valoración (13.0 Perry y 10.6 Osetkowski). Quizá el caso de Darío Brizuela sirve como enseñanza para todos. Fue su temporada con menos minutos y puntos de las cuatro en las que estuvo en Málaga la anterior. Pero formar parte de un equipo campeón en el que tuvo un rol significativo aunque no estructural propició que, con 28 años, el Barça se decidiera a pagar más de un millón de euros por él para formar parte de su proyecto. Vale para jugadores cuyo paso lógico sería el salto a la Euroliga, como pueden ser los casos de Osetkowski o Carter por edad. Aunque prácticamente podría aplicarse a cualquier miembro de la plantilla actual, que en el engranaje del que forman parte en Málaga les hace aumentar su repercusión y caché, por más que casi todos tengan contrato de 2025 hacia delante.

En ese reparto de protagonismos, pronto Augusto Lima entrará en dinámica y habrá 14 jugadores en dinámica e Ibon Navarro tendrá que tomar decisiones. De momento, en BCL han rotado y descansado Ejim, Kalinoski y Carter, no se ha repetido. Esta dinámica coral también se aplica al staff. El técnico vasco también admitía semana atrás que se le quedaban cortos los 40 minutos de juego para repartir el protagonismo y ajustar las cargas que necesita cada jugador para estar en un óptimo momento de forma. Pero tampoco se puede tener a 14 jugadores a tope en cada momento. Habrá lesiones y molestias en los meses venideros y el hecho de tener tanta profundidad permite que no sea un drama una ausencia aunque haya jugadores con más trascendencia que otros.

Son ocho victorias consecutivas las que suma ya el Unicaja en esta temporada, una de las mejores rachas de los últimos años. Ayuda que la primera fase de la BCL sea más asequible, pero las cinco de la ACB tienen su mérito alto, como la firmada en Girona ante un equipo que despliega un buen baloncesto. El domingo próximo es el Everest, ante el Real Madrid. Un excelente momento para medirse al intratable equipo blanco que dirige Chus Mateo.