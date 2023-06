En la semana 44... y tan panchos

El Unicaja se dispone a afrontar las semifinales de la Liga ACB. Han sido hasta ahora 57 partidos oficiales desde que a mediados de septiembre arrancara la fase previa de la BCL. El club malagueño fue el más madrugador de España, a comienzos de agosto, casi a la vez que las selecciones preparaban el Europeo, en comenzar a ensamblar el equipo. Un roster nuevo casi completo y el miedo a tropezar en esa fase previa hizo al Unicaja pedir un esfuerzo a sus jugadores y adelantar los tiempos.

Es la semana 44 de trabajo, así lo lleva contabilizado el staff cajista. El trabajo del preparador físico, Marcos Cerveró, en colaboración estrecha con los fisios y con Ibon Navarro al frente, ha convencido a los jugadores. También con el nutricionista, Paco Jaime, con el que hay constantes bromas con las pizzas que pagaba cada jugador que renovaba. El reparto de esfuerzos, la vigilancia del detalle, la distribución de las cargas... Es más fácil con resultados y victorias llevar al terreno propio a los jugadores. Por ejemplo, el sábado los jugadores mostraban imágenes en la playa, de manera distendida. Pero no fue un día festivo. Antes hubo 40 minutos de pesas en el Carpena. Y en la arena hubo también ejercicio, con un torneo de voley playa que se prolongó casi dos horas. Buena gasolina para las piernas, los jugadores trabajaron a tope. Después hubo comida grupal, pero no fue un día de asueto, se mezcló distensión con trabajo.

"El staff ha hecho un gran trabajo de preparación, manejando los esfuerzos para que lleguemos frescos a este momento de temporada. Todo el tiempo es protocolo, protocolo", bromea Melvin Ejim, uno de los tres jugadores que no se ha perdido ningún partido esta temporada (también Kravish y Thomas jugaron los 57). El canadiense se pone serio para valorar el trabajo de los profesionales cajistas. "Me he encontrado aquí quizá a los mejores profesionales que he tenido en un staff en mi carrera. Siempre están pendiente, tienen terapias diferentes según las cargas y las molestias que tienes. Mario, Javi, Marcos... Son nivel top, cuidan de nosotros, nos aprovechamos de su trabajo y su experiencia. Hacen un gran trabajo manteniéndonos en el mejor estado posible. Y cuando tengo dudas, le pregunto a Will Thomas y hago lo mismo que él", señala Ejim.

Hay muchos motivos para llegar a la semana 44 de trabajo en una temporada. Esa diferencia entre jugar 16 o 25 minutos es lo que permite una mejor recuperación para el siguiente gran esfuerzo. Los jugadores lo han asimilado y ello propicia que el Unicaja se aproxime al primer partido de la semifinal ante el Barcelona con confianza y fresco (todo lo que se puede en junio) de piernas y cabeza.