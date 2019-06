Sergio Scariolo alucina con la celebración de los Toronto Raptors

"Simplemente increíble", tuiteba Sergio Scariolo en mitad de la celebración del anillo de los Raptors, que salieron a la calle este lunes para festejar el título de campeón de la NBA. Alrededor de un millón y medio de personas, hay medios que dicen que incluso dos, en las calles de la ciudad para festejar un hecho histórico para la franquicia canadiense. "Veo en Toronto esa ilusión de la primera vez", confesaba el bresciano en una entrevista a este periódico antes de medirse a Golden State Warriors.

"He estado en muchas y el cariño y la pasión de la gente siempre es nuevo e increíble. Cambia la dimensión. Nunca había estado en nada igual", aseguraba Scariolo en Marca, mientras daba más detalles: "Las aceras no se ven. Dicen que hay cerca de dos millones de personas. Es un día histórico para Toronto. Estamos divididos en cuatro o cinco autobuses y nos cuesta avanzar por la calle".

Uno de los grandes protagonistas en el festejo de los Raptors era Marc Gasol, que celebraba de forma enérgica con la afición. El pívot español lo explicaba para NBA TV. "De esto va el baloncesto. De aunar a la gente bajo una misma causa. Obviamente cuando ganas es mucho más fácil. Durante las últimas 72 horas hemos visto lo feliz que hemos hecho a la gente y ahora nos toca agradecer a esta gente por estar aquí, apoyándonos. Es increíble. Ha sido un gran viaje. No podía imaginar un final mejor", admitía.

THE WHOLE CITY OF TORONTO OUT HERE 🤯🤯#WeTheNorthDay | @Raptors pic.twitter.com/UK3Oe1VbNM