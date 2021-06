Sergio Scariolo, espectador de lujo en el Marbella Máster

El Cervezas Victoria Marbella Máster está siendo por escenario el mejor torneo de la temporada en el World Padel Tour. Puente Romano ha emergido como un anfitrión de lujo, con unas condiciones idóneas para una competición de primer nivel. Muchas figuras importantes del mundo del deporte se están acercando a Marbella para disfrutar del espectáculo. En días anteriores se podía ver al futbolista Mario Hermoso o a la tenista Paula Badosa. Este domingo hubo un espectador de lujo de las finales, Sergio Scariolo. El bresciano ya está en la provincia después de terminar la temporada NBA y no quiso perder la oportunidad.

Se le vio acompañado de Mario Hernando, que ahora es Director General del World Padel Tour y cuyo pasado profesional estuvo vinculado al baloncesto. Scariolo ya prepara los Juegos Olímpicos de Tokio, donde estará al mando de España. "Nos concentramos el 25, ahora estamos en la fase previa de terminar la preparación de nuestras ideas de juego y de la lista, también de la logística", aseguraba el entrenador, que se reconocía gran amante del pádel: "He jugado con alguno bastantes veces (en referencia a jugadores profesionales), tengo cancha en casa y me encanta el pádel. Lo intento mantener donde vaya. Incluso en Tampa (donde han jugado los Toronto Raptors esta temporada por la pandemia) encontramos un grupo de españoles con un club de pádel muy bonito y me pude escapar varias veces".