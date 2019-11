Partido mejorable a nivel colectivo en Podgorica. Demasiados minutos de inconsistencia, defensivamente ha rendido a mejor cota que en la capital montenegrina el Unicaja, pero al menos se trajo una victoria que le deja como líder del Grupo D de la Eurocup.

Deon Thompson

Metió la canasta decisiva para ganar el partido, un fino palmeo leyendo la penetración de Jaime, que no llegó a entrar. Quizá le venga bien para su confianza. Acabaría con 10 puntos y cuatro rebotes. Eso sí, cuatro pérdidas.

Jaime Fernández

Hay que alabarle la profesionalidad y que nunca se esconda pese a distar de su mejor versión. Se esfuerza por involucrar a sus compañeros aunque no esté súpero. Acabaría con nueve puntos y tres asistencias.

Avramovic

Sigue out. Pareció dar un paso adelante en los primeros partidos en los que no estuvo Alberto, pero ha retrocedido de nuevo. Sin acierto, sin confianza. Defensivamente no ayuda.

Axel Toupane

Silencioso, a su estilo, con elegancia pero sin hacer ruido, hizo un partido completo. Metió 17 puntos y añadió tres rebotes y tres asistencias para 21 de valoración. Jugó minutos como dos por la falta de acierto de Avramovic.

Josh Adams

Dio el susto en el tercer cuarto. Cobbs le cayó encima de su rodilla derecha cuando no lo esperaba y parecía dolorido. Volvió a jugar, normalmente no sucede cuando hay una lesión grave en la articulación, pero no estaba cómodo. Acabó con siete puntos y cinco asistencias.

Frank Elegar

En su línea de ser un jugador más defensivo que ofensivo. Metió un tirito de tres metros desde el lateral, poco frecuente. Dio minutos buenos atrás y acabaría con seis puntos y cuatro rebotes.

Adam Waczynski

Partido prescindible del polaco, que en 23 minutos en pista (sólo Toupane estuvo más que él) metió tres puntos y repartió tres asistencias. Tuvo oportunidad de meter más.

Melvin Ejim

Gran defensa final sobre Bozic en la última jugada del partido, con buenas piernas y sin bajar los brazos. Acabaría con ocho puntos y metió su primer triple en la Eurocup.

Rubén Guerrero

Grandes minutos en su rotación en el segundo cuarto. Estuvo activo en el rebote de ataque y palmeó tres veces para producir seis puntos. Acompañó con seis rebotes para firmar números inmejorables en menos de ocho minutos sobre el parqué.

Carlos Suárez

Se nota siempre positivamente su regreso. Sin números brillantes, pero sabiendo hacer lo que hace falta en cada momento. Con él el equipo es mejor.

Gerun

Activo, con 13 puntos y cinco rebotes, le faltó más acierto en los tiros libres (7/12) para haber inflado sus números. En cualquier caso, suele cumplir.