La situación de Kendrick Perry: "Aún no completó el 100% de un entrenamiento"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, habló en la víspera del primer partido de las semifinales de la ACB ante el UCAM Murcia del estado físico de sus jugadores. El que más preocupaba era Kendrick Perry, ausente en los dos primeros duelos del play off ante el Baxi Manresa por problemas en la rodilla. Parece que evoluciona bien.

"Hemos tenido a Jonathan [Barreiro] con un virus, espero que pueda entrenar, las sensaciones con Kendrick son buenas, no ha completado el 100% de ningún entrenamiento, antes de ir a Manresa eran buenas también las sensaciones pero no viajó. Espero que esté mejor y pueda jugar. Si no está al 100% tiraremos con los 12 que sí están al 100%", decía Ibon sobre el estado del base de Florida, pieza clave en el entramado sin la que se rindió bien ante el Manresa.

"No lo sé, es una buena pregunta, la historia de los play off está llena de cosas extrañas", respondía Ibon sobre cómo puede haber afectado al equipo el parón competitivo de una semana en un momento en el que los jugadores demandan más jugar que entrenar: "Un equipo que acaba pronto su serie espera a otro y este está más cansado y al otro parece que se nos ha hecho largo, pero el otro no se ha desconectado y está con piernas y mente en ritmo de competición... Hemos hecho cosas para no desconectar, hemos descansado pero también hemos tenido entrenamientos con árbitros para mantener un nivel competitivo bueno. Ha habido algún jugador que hemos tenido que cuidar algo más. Intentamos mantener este punto de competición, pero no tiene nada que ver con ese partido de Murcia en Valencia, es un hándicap que debemos manejar. Pero es mejor haber descansado y recuperado a todo el mundo que haber jugado un tercero".

"Es una semana larga, todo el mundo quiere jugar a estas alturas. Tras una semana sin jugar play off te puedes desconectar, el compromiso está ahí y hemos intentado que no, pero es humano pensar que se ha acabado antes, creo que lo hemos hecho bien, pero se verá tras el primer partido cómo es el resultado, en deporte es así, veremos cómo lo manejamos", decía Ibon sobre cómo espera que el bloque esté mentalmente en el partido.