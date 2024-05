Yanis Morin y Fabián Flores, los "fichajes" del UCAM Murcia

Difícil papeleta para el UCAM Murcia el suplir a Simon Birgander, que corrió en exceso tras lesionarse el tobillo de gravedad, incluido un paso por el quirófano, y Marko Todorovic, cuyo remedio sí fue efectivo ante la lesión del sueco, de los mejores jugadores Todorovic en la segunda mitad de curso. Birgander iba para MVP de la ACB, pero fue una sombra en los últimos meses, sin ese ritmo competitivo que es difícil alcanzar en primavera. Todorovic habría entrado en las quinielas con seguridad junto a los Osetkowski, Campazzo o Shermadini si inicia la temporada en Murcia. Buenos números teniendo en cuenta que llegó pasado de kilos en diciembre (10 puntos, 4.3 rebotes y 11.4 de valoración en ACB, por los 13.3 puntos, 4.8 rebotes y 15.8 de valoración en BCL). Dos jugadores capitales y en una misma posición. Hubo que reinventarse en Murcia antes del play off, ingeniar una reestructuración pasado mayo, con poco que rascar en el mercado. Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia (un poco enemigo en Málaga), optó por el pívot francés Yanis Morin (2.06 y 30 años) para echar una mano, aprovechando que venía con rodaje tras acabar su temporada en el Chorale Roanne galo.

De un parche, o un recurso para alargar la rotación, a ser fundamental para acabar con Valencia Basket. Y ahora pone en alerta al Unicaja. Morin fue de los líderes en ese último cuarto magnífico del UCAM en La Fonteta (14-23) que daba el pase a las semifinales. Algunas canastas de mucho valor, dando contundencia, rebotes, hasta algún robo de peso en el partido. Se ha sumado a esa ola. Es un jugador de 14,3 puntos y 7,1 rebotes en Francia. Curioso porque lo anunciaba Sito Alonso en sala de prensa hace unos días, un canal que no ayuda a crear expectativas, pero Morin de momento ha suavizado ese dolor en Murcia de no contar con Birgander y Todorovic. En el punto definitivo en Valencia anotaba 10 puntos, sin fallo en los tiros (5/5) y 16 de valoración. "Antes estaba tímido, hoy ha sido determinante. Ha leído el juego de una forma impresionante ante Brandon Davies, capaz de pasar el balón, defender el rebote y ordenar la defensa; felicitar a la UCAM, porque no somos un club que pueda fichar a la ligera, tenemos un límite, y a Alejandro y todo su equipo, el artífice de estos fichajes y él se empeñó en fichar a este jugador", comentaba Sito Alonso en La Fonteta. Un corte parecido al de Moussa Diagne, encima ahora de la rotación, pero habrá que ver cómo evoluciona el rol de Morin ante el Unicaja.

Además, el darle peso a Fabían Flores (2005), proyecto interesante de la cantera del UCAM Murcia, también murciano como el prodigio Izan Almansa. Un 2.11, rozando los siete pies, con un físico aún por desarrollar. De la generación de Almansa y Aday Mara, que le ha cerrado puertas a las categorías inferiores de la selección. Tuvo su impacto en el segundo punto ante Valencia, hasta 17 minutos y 7 de valoración, pero lo mejor fue su +12 en pista. "Fabián tiene un potencial, que ya lo he dicho muchas veces. Él ha sido vital para la victoria en muchos momentos de partido. Lo que está claro es que ha hecho un trabajo... Él hace un año no podía aguantar un entrenamiento ACB. Su evolución es estratosférica. El trabajo que ha hecho con Liga EBA ha sido muy bueno. Lo que más tiene es que la gente le quiere y le respeta. Se lo tendrá que ganar él", mensaje de Sito Alonso. Hablan maravillas en Murcia de su actitud. Cabeza bien amueblada, imprescindible a esa edad. El contexto actual pone trabas a que dé el siguiente paso. En EBA promedió 9 puntos, 11 rebotes y 19 de valoración. El UCAM planeaba una cesión a LEB Oro, la fórmula Mario Saint-Supéry.