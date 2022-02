Sobresaliente debut para Domas Sabonis en Sacramento

Los Sacramento Kings es la tercera franquicia a la que ha pertenecido Domas Sabonis durante su carrera en la NBA. Los Oklahoma City Thunder le abrieron la puerta de la liga y en los Indiana Pacers se convirtió en una estrella. Ahora afronta una nueva etapa en la ciudad californiana que no ha podido empezar de mejor manera. Victoria y doble doble para el canterano del Unicaja, que se impuso a los Minnesota Timberwolves (132-119). Curiosamente, 24 horas antes, el mismo partido había caído para los de Mineápolis por 20 puntos de diferencia. En ese lapso de tiempo se dio el traspaso que acabó con el lituano de Torremolinos en este nuevo destino.

33 minutos jugó en su estreno, en los que metió 22 puntos (10/19 en tiros, un volumen de lanzamiento que demuestra su trascendencia desde el primer día), 14 rebotes y cinco asistencias. Teniendo mucho impacto el interior, que lucía el 10 en su espalda. Un número nuevo en su aventura en Estados Unidos. Antes había llevado el 3 y el 11 de su padre Arvydas. "Se me pone la piel de gallina, el recibimiento aquí es una locura… vamos a venir aquí y a pelear por este equipo y esta franquicia", decía tras el encuentro, emocionado por el recibimiento de la afición.

Jeremy Lamb y Justin Holiday también debutaron en un choque donde brilló Harrison Barnes con 30 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. 27+8+3 hizo De'Aaron Fox. Los Sacramento Kings se quedan a un triunfo del play in y por ahí está el camino en esta nueva etapa para los de Alvin Gentry. El comienzo de momento con Domas ha sido sobresaliente.

"I have goosebumps, the welcome here is crazy... we're going to come here and fight for this team and fight for this franchise. " - @Dsabonis11 pic.twitter.com/KXytpWzJpS