Así es el sorteo de la fase previa de la Basketball Champions League para el Unicaja

La Basketball Champions League dio a conocer la hija de ruta de los obstáculos que el Unicaja deberá superar para jugar la fase de grupos. Tendrá que vencer en dos partidos sin margen de error, que se disputarán en el Martín Carpena el 23 y el 25 de septiembre. Antes, el 21 jugarán dos eliminatorias los equipos con peor ranking de los seis que coinciden en la misma sede (cuatro en total). Este jueves se conocerá con el sorteo cuál es el camino.

De entrada, el Unicaja sabe que no coincidirá con Tofas Bursa (Turquía), Brose Bamberg (Alemania) y Bakken Bears (Dinamarca). Los 24 equipos competirán en cuatro torneos de la ronda de clasificación y se dividirán en seis bombos (cabezas y no cabezas de serie) a efectos del sorteo, en función de la clasificación de clubes de la BCL. El principio de protección país no aplica para las Rondas de Clasificación. Los equipos de un mismo país pueden enfrentarse durante esta etapa, eso implica que el Unicaja sí puede enfrentarse al Breogán Lugo, el otro equipo nacional que pelea por acompañar a Bilbao, Murcia, Tenerife y Manresa.

Los equipos de los Bombos 1 y 2 (que son el Freiburg suizo, el Karhu finlandés, el Keravnos chipriota y el Opava de la Repúlbica Checa) entrarán a su respectivo torneo directamente en la etapa semifinal. Los equipos del bombo 6 (FMP Meridian serbio, el Golden Eagle Ylli de Kósovo, el Patrioti Levice eslovaco y el TFT Skopje macedonio) se sortearán contra los equipos del bombo 3 (Egir Kormend húngaro, Niners Chemnitz alemán, Breogán español y Benfica portugués) y los equipos del bombo 5 (Heroes den Bosch neerlandés, Leicester Raiders inglés, Norrkoping sueco y Swans Gmunden austríaco) contra los equipos del bombo 4 (Budivelnyk ucraniano, Voluntari rumano, Siauliai lituano y Parnu Sadam estonio) hasta que se completen todos los cuartos de final.

Los ocho ganadores se clasificarán para las semifinales y se enfrentarán a los cabezas de serie de los Bombos uno y dos. Estos ocho ganadores se enfrentarán en cuatro emparejamientos finales y los ganadores se unirán a los 28 equipos clasificados directamente en la temporada regular.

Los 28 equipos clasificados directamente y los cuatro equipos provenientes de las Rondas de Calificación, uno de ellos sería el Unicaja, se dividirán en cuatro bombos de ocho equipos cada uno. Los botes se basan en las clasificaciones de clubes y países de la BCL mencionadas anteriormente.

Tras la comunicación oficial de la Federación Francesa de Baloncesto y de acuerdo con la decisión de la Junta de BCL del jueves 23 de junio, el Pau-Lacq-Orthez no participará en la Basketball Champions League. Por lo tanto, SIG Strasbourg se unirá a JDA Bourgogne Dijon y Limoges CSP como el tercer club de la LNB en la temporada regular. En este evento, TFT Skopje (MKD) participará en las rondas de clasificación.

Bombo 1

AEK Atenas (Grecia), Baxi Manresa (España), Nymburk (República Checa), Hapoel Holon (Israel), Hapoel Jerusalem (Israel), JDA Bourgogne (Francia), Lenovo Tenerife (España) y Strasbourg (Francia).

Bombo 2

Dinamo Sassari (Italia), Falco Szombathely (Hungría), Filou Oostende (Bélgica), Igokea (Bosnia), MHP Riesen (Alemania), Pinar Karsikaya (Turquía), Vilnius (Lituania), VEF Riga (Letonia).

Bombo 3

Darussafaka (Turquía), Galatasaray (Turquía), Limoges (Francia), PAOK (Grecia), Peristeri (Grecia), Surne Bilbao (España), Telekom Bonn (Alemania y UCAM Murcia (España).

Bombo 4

Bahcesehir (Turquía), Bnei Herzliya (Israel), Legia Warzawa (Polonia) y Reggio Emilia (Italia) más los cuatro equipos de la fase previa, donde estaría el Unicaja.

Series de Play-In y grupos de octavos de final

No habrá sorteo adicional para la serie Play-In y los octavos de final. Los emparejamientos de Play-In se establecerán por grupos vecinos (A2 v B3, B2 v A3; C2 v D3, D2 v C3; E2 v F3, F2 v E3; G2 v H3, H2 v G3), y los ganadores de cada emparejamiento entrarán en su grupo predeterminado de octavos de final: Grupo I: A1, E1, C2/D3, G2/H3. Grupo J: B1, F1, D2/C3, H2/G3. Grupo K: C1, G1, B2/A3, E2/F3. Grupo L: D1, H1, A2/B3, F2/E3

Restricciones de sorteo

La protección de país rige para la etapa de temporada Regular del Sorteo: los clubes no pueden ser sorteados en grupos con otros clubes del mismo país. El sorteo de la temporada regular de la Basketball Champions League 2022-23 se completará una vez que se hayan sorteado todos los equipos. La temporada regular comenzará el 4 de octubre. La Ceremonia Oficial del Sorteo se transmitirá en vivo en www.championsleague.basketball, el jueves 7 de julio a partir de las 11:00 CET.