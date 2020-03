Coronavirus: Temores y dudas de los jugadores

El esloveno Bostjan Nachbar es el director de la Asociación de Jugadores de la Euroliga, que va tomando forma en los últimos años y que aún no engloba a la Eurocup, en la que está el Unicaja, pero sus palabras valen para hacerse una idea de las demandas de los jugadores. El que fuera jugador esloveno del Barcelona y del Betis mantuvo una entrevista con El País en la que dice que "la evolución de la pandemia es imprevisible, pero hay una cosa clara: los jugadores no deben estar sometidos a riesgos en ninguna circunstancia. Lo primero es la salud. Sin jugadores sanos no hay competición".

"No veo factible que ninguna competición pudiera reanudarse antes de finales de mayo. Pero durante esta crisis hemos aprendido que estamos ante una situación cambiante. Todo cambia por horas. Solo nos queda esperar y ver cómo evoluciona todo. Cada día que pasa estamos más cerca de la cancelación definitiva de la temporada; aunque esa circunstancia no la desean ni la Euroliga, ni los clubes, ni los jugadores", decía Nachbar, que abre la puerta a competir tras el 30 de junio tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos: "Sería difícil competir más allá de esa fecha, pero no imposible. Si hay reanudación, probablemente la temporada se tendría que alargar después del 30 de junio. En esa cuestión era clave la decisión del Comité Olímpico Internacional. Una vez despejado el calendario de Juegos y preolímpico veremos qué pasa. Los jugadores entenderán que, para recuperar los salarios perdidos, la temporada puede alargarse un poco más de lo previsto antes del Covid-19. En ese caso, los contratos de los jugadores también se ajustarán en consecuencia".

"Vamos a tener muchos escenarios diferentes por lo que comentábamos antes. Hay diferentes normativas. De momento, todos estamos esperando a ver qué pasa con la temporada. Ese será el punto de inflexión definitivo. Cuando se aclare la situación, atenderemos los problemas contractuales, probablemente de manera individual, caso por caso", proseguía Nachbar acerca de la extinción de contratos, al tiempo que estima qué tiempo de preparación podría exigir: "Con la progresividad adecuada se necesitarían al menos dos o tres semanas desde la fecha en la que tuviéramos el ok de las autoridades sanitarias para competir".

Cuestionado acerca de la decisión del Virtus del Bolonia de retomar los entrenamientos, Nachbar afirmó que "los clubes de Euroliga no deben programar entrenamientos durante todo el tiempo que dure esta crisis del Covid-19. Con estas cosas es como se expone a los jugadores y sus familias a riesgos innecesarios. En las próximas semanas se va a debatir mucho sobre si la temporada continuará o no y, por supuesto, estas decisiones van a afectar a los ingresos de los jugadores. Veremos. Estamos preparándonos para este impacto de conflictos contractuales y vamos a asesorarles sobre todas sus opciones".