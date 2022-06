El Tenerife le cierra la puerta a Bruno Fitipaldo

Bruno Fitipaldo es uno de los objetivos del Unicaja para completar la dirección de juego. Se ve al uruguayo como el complemento ideal para Alberto Díaz y Kendrick Perry. Ha hecho buenas temporadas en el Hereda San Pablo Burgos y en el Lenovo Tenerife, donde se ha consolidado a un buen nivel. Pasada la treintena, tiene las características deseadas por la dirección deportiva. Se ha puesto por delante de otras opciones como Jayson Granger, libre tras salir del Baskonia pero que ha perdido fuerza.

Tiene contrato el charrúa con los tinerfeños, un año más de vinculación. El jugador ha pedido salir y la señal inequívoca es que ha sido ofrecido a varios clubes en la ACB. Entre ellos a los malagueños. Sobre su situación era contundente Félix Hernández, el presidente del conjunto isleño. "Los rumores son absurdos. Se dicen cosas que no son ciertas. Estos jugadores tienen contrato y muchas veces son los agentes los que dan informaciones falsas para intentar que los jugadores ganen más dinero", aseguraba el directivo en Radio Marca Tenerife, que también se refería a Fran Guerra, en una situación similar.

Bien es cierto que el Lenovo Tenerife se aseguró la continuidad de Marcelinho Huertas, su base titular. También de Txus Vidorreta. "Con esto le damos estabilidad al proyecto. Tenemos la suerte de que ellos quieren seguir en nuestro club. Queremos mantener el bloque que tan buenos resultados nos ha dado para la próxima temporada", reconocía Hernández. Palabras sobre Fitipaldo lógicas con un jugador bajo contrato y que le ayudan a no perder fuerza en el mercado ante una negociación próxima. La postura tinerfeña es clara, pero no quiere decir que Fitipaldo no vaya a salir este verano.