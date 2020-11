Toupane hará la pretemporada con los Golden State Warriors

Axel Toupane se incorporará en los próximos días a la pretemporada de los Golden State Warriors. La franquicia de San Francisco comenzará el trabajo previo a un nuevo curso, que se iniciará el 22 de diciembre, a principios del próximo mes. Uno de los últimos equipos campeones de la NBA han reclamado al ex jugador del Unicaja, que se encontraba concentrado con la selección francesa, junto a Bouteille, para preparar los partidos ante Gran Bretaña y Alemania clasificatorios para el Eurobásket de 2022. El alero, que estaba libre después de expirar su contrato con el Estrasburgo para terminar la recuperación de la rotura parcial del tendón de Aquiles que se produjo en Málaga, ya abandonó Pau y en su lugar Vincent Collet ha llamado al bético Yakuba Ouattara.

Como es lógico, Toupane no escondía su alegría después de meses duros en la sombra. "Desde mi lesión en febrero pasado con el Málaga sólo he jugado dos partidos amistosos con Estrasburgo y luego un partido Jeep Elite el 26 de septiembre antes de otra lesión en la ingle. Había tenido tres meses antes para trabajar mucho. Había hecho un tremendo progreso físico. Pude aprovechar las instalaciones del INSEP y entrenar con los jóvenes para ponerme en forma. Hacía tiempo que tenía apuntados estos partidos clasificatorios en mi agenda", declaraba el ex cajista: "Hoy, sin embargo, tengo que dejar el equipo de Francia para unirme a los Golden State Warriors que me invitaron a su campo de entrenamiento. Desde el final de la temporada pasada mi objetivo es volver a la NBA. Sé que si estoy en forma física, con mi experiencia, tengo una oportunidad real. Conozco mejor a los jugadores, conozco mejor mi juego, estoy mejor armado que hace tres años. Me gustaría agradecer al personal del equipo francés y a la Federación por su comprensión en esta situación".

Se le presenta una opción muy interesante al galo, que se pondrá a las órdenes de Steve Kerr en una franquicia que ganó tres de los últimos seis anillos de la NBA y estuvo en cinco finales. Se terminó su dinastía la temporada pasada tras la marcha de Kevin Durant, que se unió a las lesiones de larga duración de Klay Thompson, Stephen Curry y en menor medida Draymond Green. El escolta estará otro año en el dique seco por un desgarro en el tendón de Aquiles derecho. Los Warriors, que quieren volver a pelear por algo grande, se rearmaron rápido y ficharon a Kelly Oubre Jr, que viene de una gran temporada en los Suns con Ricky Rubio. También contarán con el número dos del Draft, el pívot James Wiseman. Ayuda a no perder perspectiva sobre el equipo que ha reclamado al francés.

Después de mucho tiempo sin continuidad a Toupane se le presenta una muy buena oportunidad. Que haga la pretemporada no quiere decir que se quede en la plantilla definitiva, pero sí es un gran escaparate para él. Lo vuelve a poner en el foco y también es un elemento potente de motivación. El jugador tiene un físico privilegiado que se adapta perfectamente al molde NBA y ahora debe tratar de limar otros aspectos importantes de su juego donde hay un amplio margen de mejora. Podrá hacerlo al lado de muchos de los mejores jugadores del mundo. Ya jugó algún partido con Denver Nuggets, Milwaukee Bucks o New Orleans Pelicans antes de volver a Europa en 2017. Desde entonces pasó por Zalgiris Kaunas, Olympiacos y Unicaja.