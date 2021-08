Txemi Urtasun se va a jugar a México

Txemi Urtasun a los 37 años jugará por primera vez al baloncesto fuera de España. El navarro se ha comprometido con las Panteras de Aguascalientes para disputar la LNBP mexicana. Una competición expreés que comenzará el dos de septiembre y acabará, en el caso de que su equipo dispute la final, en noviembre. Es decir, que, si quiere, tendrá la oportunidad de continuar con la temporada 2021/22 en otro destino. "La liga allá es corta y exigente, se juega back to back, tres con el mismo equipo en la misma ciudad, luego viajas y vuelves a hacer otro back to back. En siete semanas muchos partidos. Me explicaron que ellos juegan tres ligas cortas. Una regional, otra sin extranjeros y la importante, con extranjeros, que es en la que juego", aseguraba en una entrevista a Diario de Navarra.

"Bastante poco, nunca había tenido la opción de salir a jugar allá y con la nena pequeña que tengo ya me da un poco de palo salir mucho tiempo fuera. Cuando me lo plantearon vi que era corto y podía conocer otro baloncesto. Me lancé a la aventura", explicaba sobre la oportunidad de pertenecer al Panteras de Aguascalientes: "A través de un ex compañero. Es representante allá en Sudamérica y suele llamarme todos los veranos. Siempre me ofrece contratos. Cuando me dijo que eran dos o tres meses le dije que sí. Al final parece que había un entrenador que mostró interés y así se hizo".

El ex del Unicaja hablaba sobre los objetivos del club azteca. "La temporada pasada no se metieron en el play off, que suele ser el plan. Han cambiado de entrenador e imagino que el objetivo será ese", razonaba el exterior, que daba las razones para aceptar este desafío: "Estaba muy tranquilo. Pero cuando firmé el contrato estuve dos días muy nervioso. Luego ya me he tranquilizado, ir y a ver qué tal. Lo peor va a ser está separado de mi familia, el año pasado fue bastante difícil porque no se podía viajar por comunidades. Quería vivir una experiencia fuera antes de terminar de jugar, que no queda mucho. Mi hermano Álex salió un año a Francia y estuvo contento. Es salir de la zona de confort y vivir la experiencia".

La retirada está ya ahí. "Voy temporada a temporada, y no veo más porque si me apetece o me motiva y lo puedo compaginar, adelante. Esto hace que lo disfrute más. Los últimos años he estado jugando en LEB Oro, mis compañeros empiezan la pretemporada cuando comienzo la liga allí en México", profundizaba: "Por un lado es complicado el tema físico , es más sacrificado, incluso en verano. Esta última etapa la estoy disfrutando más porque ves más cerca el final. Con la edad relativizas todo y te quitas presión excesiva que hay en el campo y en el baloncesto. Cada vez estoy más orgulloso, es complicado estar tantos años jugando. En la ACB no es habitual ni sencillo".