Los planes con Pablo Sánchez

Pablo Sánchez estaba predestinado a ser el jugador número 13 en la plantilla del Unicaja la próxima temporada. La anterior estuvo cedido en el CB Marbella de LEB Plata, pero no hubo una gran satisfacción del préstamo en Los Guindos. Este año, en principio, iba a quedarse a las órdenes de Fotis Katsikaris, al que gusta mucho el jienense. Pero ahora debe debatirse si es lo correcto para su progresión asumiendo que no tendrá los minutos necesarios para su crecimiento.

Este verano, tras quedarse fuera del Mundial sub 19 en el último corte en una decisión de difícil comprensión, estuvo con la selección española sub 20 en el FIBA European Challengers en Brno. Sigue en la órbita de la FEB. Ahora tiene trascendencia en la pretemporada cajista porque no parten de inicio de los dos bases de los que disponía el griego. Alberto Díaz aún no estará con el grupo y Marco Spissu no firmará su contrato. El único que puede desempeñar de manera natural la dirección de juego, además de Sánchez, es Jaime Fernández. También está el cordobés Rafa Santos, por el que ha apostado el Unicaja.

Sobre los planes que se tienen con Pablo Sánchez respondía de manera honesta Juanma Rodríguez, que tiene un conocimiento profundo del jugador. “De momento no hemos tenido mucho tiempo. Alberto no va a empezar y es base. Es un tema que vamos a debatir internamente siempre buscando lo mejor para el club y para el chico. Sabéis que a Pablo yo lo conozco especialmente, jugó con mi hijo mucho tiempo, y conozco a su familia. Tienen plena confianza en mí y en el club para buscar lo mejor para Pablo. Ahora mismo va a empezar con nosotros porque lo necesitamos”, comentaba el director deportivo.

No obstante, no cerraba la puerta a una cesión, como sí parecía semanas atrás. “Ya después si surgen otras situaciones, yo no voy a entrar en eso ahora. Ahora mismo Pablo tiene que venir aquí a muerte a entrenar el primer día y dispuesto a ganarse un sitio y a pegar bocados para jugar titular el primer partido de pretemporada. Esa tiene que ser su actitud. Que después vemos que hay demasiados jugadores... ya lo hablaremos buscando siempre lo mejor para el club y para él”, aseguraba.

Desde que terminó el curso el Unicaja ha sido contactado por varios equipos que se han interesado por los servicios de Pablo Sánchez. La realidad es que es un jugador en franca progresión y que ha dejado buenos momentos en las pocas oportunidades que ha tenido con el primer equipo. La mayoría de ellas son de LEB Oro, aunque también es cierto que muchos de los clubes ya tienen la plantilla cerrada. Una decisión del equipo malagueño que no tardará en conocerse después de ese debate interno. Por ahora Pablo Sánchez seguirá a las órdenes de Fotis Katsikaris, al menos hasta que llegue otro base.