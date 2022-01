El Unicaja elige a Devin Williams

El Unicaja ha acelerado en los últimos días las gestiones para incorporar a un jugador. Desde meses atrás se tiene la certeza de que hace falta un refuerzo en el juego interior, pero aún no se dio el paso para cerrarlo. Bien es cierto que el mercado no ofrecía grandes garantías, aunque no puede ser excusa cuando a tu alrededor todos están fichando. Sea como fuere, el equipo malagueño ya ha elegido y se trata de Devin Williams.

El club de Los Guindos tiene claro que el estadounidense tiene que ser el hombre que refuerce a la plantilla en los próximos días. Hay acuerdo, y si nada se tuerce a la hora de cerrar la operación, el americano se convertirá en jugador cajista. De 27 años y 2.06 metros, es un cinco.

No hay dudas de que es un buen jugador. Seguramente, el pívot de más nivel del equipo en condiciones normales. Pero está la duda física de un interior que ha jugado muy pocos partidos en esta temporada por una lesión muscular en el gemelo. Es una zona que dio muchos problemas, con varias recaídas, a Carlos Suárez. Ahora está por ver en qué punto se encuentra después de terminar su recuperación con West Virginia de la NCAA. No es mal momento para meter a un fichaje en dinámica porque en breves habrá otro parón largo por las ventanas FIBA, con el agravante de no estar en la Copa del Rey.

En el Tofas Bursa turco fue una referencia y el Unicaja lo comprobó en primera persona. Por entonces hubo interés, pero económicamente era difícilmente accesible. Ahora es una buena oportunidad de mercado y por edad puede cuadrar para el futuro. Su rendimiento en estos meses aportará más certezas. Luego se marchó a China y esta campaña regresó a tierras otomanas, donde fue cortado por esos problemas físicos. El reconocimiento físico debe dar más luz al asunto.

Después de meses de criba ya hay consenso. Williams es la tecla que toca la dirección deportiva para ayudar a cambiar el rumbo a un Unicaja que está prácticamente fuera de la Copa del Rey, el primer gran objetivo del curso, y que pese a estar en el Round of 16 de la BCL ya recibió un par de avisos serios. El juego interior se veía como una debilidad y aquí está la respuesta.

Ahora hay que ver qué ocurre con Rubén Guerrero, con el que se tenía apalabrada su cesión al Coosur Real Betis. A los sevillanos les ha aparecido la opción de Jacob Wiley, a la que parece que dan prioridad. Sí parece improbable un roster de 13 jugadores. Antes hay que oficializar a Devin Williams.