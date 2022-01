Acelerón para fichar un pívot

El Unicaja tiene un dinero significativo para salir al mercado y fichar desde hace un par de meses. Lleva tiempo presente en él, buscando un jugador que dé garantías de mejora sobre lo que hay en plantilla para darle un reactivo a una plantilla que no arranca. El denominador común con otros equipos que buscan hombres grandes en ACB y Europa es el mismo. Actores diferentes con los que se habla de distintos estratos y clubes de nivel diferente coinciden en que “no hay grandes disponibles”. Llevan menos tiempo, pero por ejemplo el Betis o el Baskonia también buscan interiores y no llegan. Los sevillanos, de hecho, siguen esperando el movimiento del Unicaja para recibir la cesión de Rubén Guerrero.

El director deportivo cajista, Juanma Rodríguez, argumentaba días atrás que “lo que ocurre es que estamos en una situación, no quiero que suena a excusa pero los que siguen el baloncesto día a día lo saben, de dificultad en el mercado. Estamos viendo que hay, por ejemplo, en EEUU muchos casos de Covid, equipos NBA tienen roster de 10 jugadores y están fichando hasta jugadores retirados para completar el roster. Me dijo un directivo que había jugadores que estaban en la NBA que no podrían jugar en la ACB, pero que los tenían que fichar para completar el roster. Esto es la realidad”, decía.

Pero el Unicaja ha acelerado en los últimos días para tener un jugador cuando regrese la competición. Suenan nombres que ya fueron vigilados por la anterior dirección deportiva. Es el caso de Devin Williams, apuntado por Rumores del Básket, que ha jugado esta temporada en el Bahçesehir, donde apenas jugó tres partidos tras una serie de lesiones. Está en el tramo final de la recuperación de una muscular y no juega un partido desde diciembre. A sus 27 años, Williams mide 2.06 metros y es más cinco que cuatro. Brilló en el Tofas Bursa, con el que se midió al Unicaja en la Eurocup 2019/20, promediando esa campaña 15.1 puntos y 7.8 rebotes. El año pasado jugó en China y este fue a Turquía. Lleva sus asuntos Misko Raznatovic, que actualmente sólo representa a Axel Bouteille en la plantilla después de haber estado bastante más presente.

Chinanu Onuaku, apuntado por Sur, es un pívot que juega en Israel, americano de ascendencia nigeriana. Ya también fue escrutado en el pasado por la anterior dirección deportiva. Milita en el Bnei Herzliya, que está en la parte alta de la liga y no sería sencillo sacarlo. Mide 2.06 metros y tiene 25 años.

La llegada de cualquiera, sean uno de estos dos citados u otras opciones, aparejaría una salida, la de Rubén Guerrero. Hay alguna opción más. Ya se trabajó en alguna de la G-League que no dio el paso a venir por la gran cantidad de contratos que se estaban haciendo en la NBA a jugadores de esa liga por la explosión de casos de covid. Pero la caña estaba tirada.

El próximo partido oficial del Unicaja será, covid mediante, el próximo miércoles 26 de enero en el estreno del round of 16 de la Basketball Champions League. Hay margen para inscribir dos refuerzos en el periodo que comprende esta fase de la competición.