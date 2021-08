El Unicaja Femenino se pone en marcha

Han sido varios meses sin conocer noticias del Unicaja Femenino, pero ya se pone en marcha. Este viernes varias jugadoras pasaron los reconocimientos médicos en el Hospital QuironSalud Málaga. Se trata de Sofía Arcos, Marta Ortega y María Torreblanca, que estarán en la plantilla de la temporada 2021/22. No hay aún entrenador confirmado, pero, salvo sorpresa mayúscula, será Jesús Lázaro el que ocupe el lugar de Lorena Aranda, que oficialmente no está cesada de sus funciones. Sí se sabe que el preparador físico será Diego Vázquez, que viene del ACB. Se irán conociendo novedades en las próximas semanas porque el equipo malagueño comenzará la Liga Femenina 2 el 2 de octubre a domicilio ante el HGB Ausarta Barakaldo EST.

Ya se conoce que no continuarán ni Gema García, que fichó por el Estepona de Liga Femenina Challenge, ni Ana Jiménez, que se marchó al La Salle Melilla. En principio será un proyecto más modesto que los anteriores con la cantera como principal sustento. Se le quiere dar una oportunidad a la generación que fue campeona de España infantil y que ya viene apretando desde atrás con jugadoras como Andrea Gutiérrez o Carmen Ruiz. Ellas y varias más ya debutaron la campaña anterior en la categoría. Ese grupo joven se reforzará con varias piezas con más experiencia. Se espera que Vero Matoso continúe siendo la referencia cajista.

Desde la zona noble de Los Guindos, la nueva cúpula de mando ha transmitido tranquilidad con el Unicaja Femenino. "Empieza más tarde y vamos seguir en la misma línea de actuación. No se va a ver mermado ni económica ni deportivamente. Para las decisiones deportivas y de estructura me basaré en el director deportivo. El gerente será mi mano derecha en lo económico y así con todos los departamento", explicó el presidente Antonio Jesús López Nieto en su presentación.

Discurso tranquilizador que también pronunció Juanma Rodríguez en su primera comparecencia pública tras su vuelta. "Estamos aterrizando, son temas que hablaremos con el club. Hay una estructura donde tengo que integrarme y ver cómo se ha trabajado. Tengo que adaptarme para sacar el mejor rendimiento. Tenemos una sección femenina en la que conozco a muchos que van a integrar el cuerpo técnico. Hay buenos mimbres para construir algo bonito, que se viene haciendo a nivel de cantera. Ya sabéis lo que significa trabajar un club que juega tres competiciones. Tendremos que formar en el club a una persona que se encargue del tema femenino. Obviamente va a encontrar siempre mi ayuda y mi colaboración", dijo el director deportivo.

"Estoy muy tranquilo en ese sentido porque hay unas personas responsables, queremos hacer un proyecto muy identitario donde cualquier chica de Málaga tenga la oportunidad de llegar al primer equipo. Estamos abiertos a hacer un proyecto muy local e identitario porque creo que hay mimbres. La generación del 2004 quedó campeona de España y este año el infantil también y el cadete subcampeón. Conozco como se trabaja en Málaga y en Andalucía y creo que podemos ser el club de referencia. ¿Que nos da para subir a Liga Femenina? Encantado. ¿Que nos da para jugar la Challenge? También. ¿Que nos da para seguir para seguir en Liga Femenina 2 incorporando a jugadoras de la cantera para dar ese salto en el futuro? Esa será la línea. Estoy muy tranquilo con lo que me he encontrado. Aquí estoy para ayudar y empujar en lo que ellos me necesiten", añadió.