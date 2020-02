Un debate interno para salir al mercado

La Copa del Rey, además de una alegría, ha deparado un panorama inesperado en el Unicaja. Lo que pretendía ser una semana de tranquilidad se ha convertido en lo contrario, al menos en los despachos. La catarata de lesiones ha provocado que el equipo malagueño se encuentre en disposición de acudir al mercado para tapar alguna de las fugas que han surgido.

La que más preocupa es la ausencia de Toupane, que, mínimo, estará tres meses fuera. Aunque su rol no era protagonista, sí aparecía como un buen complemento, una pieza versátil y capaz de elevar al nivel físico del equipo. La baja de Suárez y Jaime Fernández es indefinida, su evolución marcará los plazos con ellos, pero no se les espera de vuelta muy tarde. Algo más complicado es el asunto del exterior, con una lesión similar en las dos piernas. El de Aranjuez confirmó, en Zona Verde, que no tiene roto el dedo anular de su mano derecha, lo que es una buena noticia. Alberto Díaz debe no estar disponible de una semana a 10 días, por lo que podría jugar en Badalona.

Dada la situación y la postura del Unicaja, a Los Guindos han llegado decenas de ofrecimientos. Se estudian ahora cuáles de esos jugadores entrarían bien ese perfil de tres/cuatro. Se quiere un jugador que pueda hacer las dos posiciones y hay que recordar que queda una plaza de extracomunitario libre. En la anterior búsqueda que se hizo en enero, cuando cayó Melvin Ejim, no se encontró nada apetecible y lo que pudiera gustar obligaba a un vínculo más allá final de temporada. Era el caso de Sam Dekker, que ha vuelto a ser ofrecido y que lleva semanas buscando una salida del Lokomotiv Kuban. El que llegara no podría disputar la Eurocup, competición en la que se cerró el plazo de inscripciones. Sí ayudaría en la rotación en la ACB.

Otro de los nombres encima de la mesa es Marko Simonovic, como apuntó Sur. El veterano alero está jugando esta temporada en el Cedevita Olimpija, pero no tendría muchas trabas para salir. Disputó esta temporada el segundo torneo continental y a sus 33 años, cumple 34 en mayo, tiene experiencia en la élite europea. Ahora Kokoskov le convenció para volver con Serbia a las ventanas FIBA.

Son algunos de los nombres que han trascendido de una larga lista que tiene en sus manos del Unicaja. Manolo Rubia también tiene un gran conocimiento del mercado estadounidense, donde la G-League ha sido caladero en épocas recientes, con resultados de toda índole. Ahí también se mira, aunque se prioriza que pueda aportar desde el principio y no tenga que pasar un periodo de adaptación. Una búsqueda que continúa en el equipo malagueño, que está decidido a salir al mercado. De momento, no hay nada cerrado. El debate interno se centra en elegir qué jugador convence.