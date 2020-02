Eduardo García, las razones para no fichar y la situación de Francis Alonso

Hubo un profundo debate semanas atrás en el Unicaja con la posibilidad de volver a salir al mercado, en diciembre se incorporó a Darío Brizuela, para paliar las bajas de Frank Elegar y Melvin Ejim. El primero ya se vistió en el duelo ante el Tofas Bursa y al segundo se le espera para la Copa del Rey. Se decidió en la zona noble de Los Guindos, después de un amplio estudio, que no se iba a reforzar la plantilla y ya se cerró el plazo para inscribir jugadores en la Eurocup. Llegaron varias proposiciones a manos de Manolo Rubia, pero no convencían los ofrecimientos. Eduardo García explicaba las razones por las que se tomó la postura de no fichar.

"Nosotros hace poco tiempo acometimos un fichaje que ya veníamos hace tiempo detrás de él, que no pudimos acceder a él en su momento hace un año, y que cuando nadie se lo esperaba, y no son palabras mías y sí de otros clubs, lo hicimos. Quizá ha sido el fichaje del año por parte de todos los clubes de la ACB. Fue un esfuerzo por parte del club", decía el presidente cajista en los micrófonos de Cope Málaga, para ampliar en los motivos: "Dicho esto, las lesiones que hemos tenido a posteriori son lesiones de corto plazo y encontrar jugadores de un mes no hay. A no ser que no sean de un nivel que no satisface al club en el momento en el que estamos. Afortunadamente ya se incorporó Frank Elegar, que aunque no jugó porque no hizo falta, ya estaba incorporado. Próximamente se incorporará Darío, que ha estado nada más que una semana, y Melvin Ejim, que le queda poco y que para la Copa del Rey estarán toda la batería de jugadores, si no hay ningún problema en estos últimos días, en condiciones".

Sobre lo que ofrecía el mercado en estas alturas profundizaba Eduardo García, discutido por una parte de la afición en las últimas semanas. "El mercado no da jugadores para un mes o tres semanas. La calidad de los jugadores que están en el mercado en este momento no son las más favorables. Alguno que podría pensarse estaba pidiendo cosas que no podemos darle, como años. Nosotros no estamos en esas circunstancias porque tenemos jugadores de primer nivel que únicamente tienen una lesión de dos o tres semanas. No vamos a romper compromisos para explorar otros. Toda esa es la verdad. No es cuestión de no querer", aseguraba para volver al tema de Brizuela: "El tema de Darío es porque vimos una cosa que queríamos desde hace tiempo y aunque ha sido un esfuerzo por parte del club importante, pero lo acometimos sin que nadie supiera nada. Fue un gran fichaje y un fichaje a años vista".

Tiene cuatro cedidos el Unicaja repartidos en varios clubes y hay uno de ellos en una situación preocupante. Francis Alonso, que estuvo lesionado un tiempo, apenas ha sumado minutos esta temporada. "Yo lamento las circunstancias que han concurrido en la cesión que hemos hecho con Fuenlabrada. Lo lamento por el jugador fundamentalmente porque como es patrimonio del club. La lesión es una situación que le tuvo en desventaja y ahora ha habido un cambio de entrenador con el que espero que veamos una situación distinta, más oportunidades. Su agencia también tiene que valorarlo y negociar. Esto es una cosa que no es solamente nuestra", afirmaba el máximo mandatario verde.

García enfatizaba en la buena sintonía que transmitía el asunto en verano, cuando se hizo la operación. "Nosotros solemos cumplir los compromisos para todo. Él era el primero que quería, al igual que su agencia. El Fuenlabrada se dirigió expresamente a nosotros deseando al jugador. El entrenador que en ese momento había [Jota Cuspinera], que lo conocía de las selecciones inferiores, era el que deseaba que estuviese. El jugador, que lo conocía, también. Se daban todas las confluencias. Luego lamentablemente tienen que conjuntarse muchas cosas: que no tenga lesiones que la hubo, que el jugador tenga el acierto que quiera el jugador, luego el Fuenlabrada no está en las mejores posiciones posibles y entiendo que se pongan un poco preocupados y nerviosos con todo. Ahí ya no podemos intervenir", cerraba.